Šlendrián, každý odklad dobrý, řekla Berkovcová ke změně financování nepedagogů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„U takového šlendriánu je každý odklad dobrý, ale není to důvod k jásotu,“ řekla členka stínové vlády ANO Jana Berkovcová k tomu, že ministr školství Mikuláš Bek pod tíhou kritiky ustoupil a koalice se dohodla, že k převodu má dojít až od ledna, nikoli už od září.

ANO se ptá, kde Bek sežene 11 miliard

Berkovcovou také zajímá, kde vezme Bek 11 miliard korun na financování nepedagogických pracovníků v posledních čtyřech měsících letošního roku. Zdůraznila, že už se na to ptala, ale žádnou odpověď nedostala.

Poslankyně ANO navrhla, aby byla případně změna odložena až na leden 2027. I o tom se bude hlasovat.

Na to, kde sežene 11 miliard pro nepedagogické pracovníky na poslední čtyři měsíce, se Beka ptali i další poslanci ANO Hubert Lang či Karel Rais.

„Školy se nemusí obávat, že by finanční prostředky nedostaly,“ opáčil ministr školství. Vláda podle něj o potřebných penězích pro nepedagogické pracovníky rozhodne do dvou týdnů. Kde přesně vláda peníze sežene a komu je vezme, Bek ovšem neřekl.

„Proč se to dělá na konci volebního období Sněmovny, kdy je velké množství poslanců proti?“ ptal se poslanec opozičního hnutí SPD Zdeněk Kettner. Je možné to podle něj řešit na začátku dalšího volebního období po podzimních volbách do Sněmovny.

Koalice zřejmě určí pevný čas hlasování

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v úterý řekl, že kdyby obstrukce pokračovaly, může koalice prosadit stanovení pevného času hlasování o tomto návrhu. To by ale nebylo dnes. A pomalu se k takovému stanovení pevného času pro hlasování schyluje.

Na prosazení zákona má totiž vláda čas do 14 hodin. Na schvalování zákonů je vyhrazen čas ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, pokud se Sněmovna nedohodne i na rozšíření této doby.

Opoziční ANO a SPD ale mohou takové rozšíření vetovat. Do rozpravy je přihlášeno ještě 21 poslanců. Je tak čím dál více zřejmé, že ani ve středu poslanci nic neschválí.

Změna školského zákona by měla také zavést slučování malých škol, možnosti větší podpory škol, které vzdělávají například více dětí ze sociálně slabších rodin, nebo pravidla fungování školních psychologů a speciálních pedagogů.

„Stal se z toho nepřehledný guláš,“ kritizovala obrovské množství pozměňovacích návrhů k novele školského zákona Berkovcová.

Zapadlo tak podle ní trochu, že se měl řešit především PHmax, tedy maximální počet odučených hodin, které dostane škola zaplaceno.

Poslanci měli ve středu hlasovat i o zvýšení některých příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením. A to při projednávání změny zákona o sociálních službách a o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Na návrh šéfa poslanců ODS Marka Bendy ale poslanci předřadili novelu školského zákona.