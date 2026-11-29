Prezident Pavel v předchozí části Nedělní debaty přiznal, že neví, jak návrh zákona o financování veřejnoprávních médií vypadá. Podle Šťastného, který v debatě nahradil ministra kultury Otu Klempíře, je však jeho koncepce jasná.
„Byla tady velká poptávka po diskuzi, o tom zákoně se diskutovalo už mnoho let... Ten zákon je ve Sněmovně ve druhém čtení, v tomto týdnu byl i kulatý stůl,“ uvedl. „Premiér Babiš si na koaliční radě vyžádal možnost, aby vyjednával s generálním ředitelem České televize Chudárkem,“ dodal Šťastný s tím, že předseda vlády se chtěl této agendě věnovat sám, a proto rozhovory nevede Klempíř.
Podle bývalé ministryně kultury Heleny Třeštíkové je takovýto postup zvláštní, jelikož se jedná o agendu spadající pod ministerstvo kultury. Zároveň nechápe, proč by se mělo měnit něco, co podle ní funguje. „Proč vzbuzovat takové emoce, které naplní Letenskou pláň.“
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Zůnovy kroky jsou destruktivní a škodí České republice, prohlásil Pavel
Nacher s výrokem nesouhlasí, podle něj je systém zastaralý a předchozí vláda z něj udělala „poplatek za přístroj a daň z internetu“. Dále uvedl porovnání se situací financování veřejnoprávních médií v Evropě, přičemž podle něj vládě dává za pravdu.
„Kolega Nacher se velmi hezky snaží racionalizovat ten agresivní postup a rétoriku vládní koalice,“ opřela se do něj Svárovská a jednání jeho kolegů a spolustraníků popsala slovy „znevážit, zastrašit, zpochybnit, umlčet“. Podle ní se Klempířův resort snaží vnášet cenzuru i do dalších kulturních institucí.
Ideálním scénářem by tak podle ní bylo zahájení debaty o pojistkách, které by vládě zamezily v zasahování do financování médií veřejné služby. „To, že jste tady řekl, že to prvně na stůl vnesla ODS, to mě vůbec neuklidňuje. ODS se celá ta léta podílí na politizaci Rady České televize,“ dodala.