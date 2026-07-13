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Rušení a slučování oborů, krácení úvazků. Filozofickou fakultu v Praze čekají změny

Josef Dyntr
  17:40
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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze | foto: Profimedia.cz

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy od ledna 2027 plánuje zrušit či sloučit některé obory. Úplně skončit by měl Ústav translatologie, který začlení do dalších jazykovědních oborů. Fakulta argumentuje úbytkem peněz a nutností stabilizace rozpočtu. Přiznává také, že zruší i některá pracovní místa.

Změny přicházejí podle vedení fakulty především kvůli financím. „Plány vycházejí z dlouhodobého úsilí vedení fakulty dosáhnout ekonomicky i organizačně stabilního a udržitelného fungování fakulty. Ekonomická situace se v případech některých pracovišť ukazuje jako dlouhodobě neudržitelná, a proto jsme se rozhodli přistoupit k organizačním změnám,“ píše se v prohlášení, které redakci iDNES.cz zaslal mluvčí Ondřej Dufek.

Bez návazného studia nemůžu překládat ani tlumočit. Nastoupil jsem jako začínající translatolog a skončím někde na pomezí.

jeden ze studentů

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