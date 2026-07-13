Změny přicházejí podle vedení fakulty především kvůli financím. „Plány vycházejí z dlouhodobého úsilí vedení fakulty dosáhnout ekonomicky i organizačně stabilního a udržitelného fungování fakulty. Ekonomická situace se v případech některých pracovišť ukazuje jako dlouhodobě neudržitelná, a proto jsme se rozhodli přistoupit k organizačním změnám,“ píše se v prohlášení, které redakci iDNES.cz zaslal mluvčí Ondřej Dufek.
Bez návazného studia nemůžu překládat ani tlumočit. Nastoupil jsem jako začínající translatolog a skončím někde na pomezí.