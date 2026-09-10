Filozofická fakulta plánuje velké změny, studenti vyjdou na protestní pochod

Změny mají být platné od ledna, vedení je vysvětluje nedostatkem financí, podle děkanátu by mělo jít spíše o slučování oborů, ale i o propouštění některých zaměstnanců. Studenti se však obávají, že změny budou hlubší, a že dojde k rušení některých aprobací.
„Z interní komunikace mezi děkanátem a katedrou vyplývá, že v důsledku reorganizace by mělo dojít k zániku estetiky nejen jako samostatné základní součásti FF UK, ale v principu i jako studijního oboru,“ vytýkají vedení rozpor mezi oficiálním vyjádřením a následnou komunikací studující z Katedry estetiky, která se má nově spojit s dalšími třemi obory.
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Vyučující na dotčených pracovištích upozorňují mimo jiné na to, že řešit takto zásadní změny během letních měsíců přináší značné komplikace. Podle jejich společného prohlášení je vedení fakulty o záměru informovalo na konci června s tím, že v červenci je potřeba finalizovat potřebné dokumenty týkající se reorganizace.
Podle informací, které redakci iDNES.cz poskytla mluvčí Filozofické fakulty Ina Palacká, se propouštění bude týkat maximálně 57 zaměstnanců. Z celkových 1009 zaměstnanců jde o poměrně malý podíl. Na některých pracovištích se však podle pedagogů jedná o úbytek více než 65 procent pracovníků. To podle nich vyvolává otázky, zda lze v takové situaci zachovat úroveň studia i stávající akreditaci.
Přehled změn od ledna 2027
Fakulta nicméně upozorňuje, že plánované změny studium nijak neohrozí a všichni studenti ho budou moci řádně dokončit. „Obavám studentů zcela rozumíme a chceme je ujistit, že všem současným i nově přijatým studentům garantujeme možnost dokončit studium v rozsahu a kvalitě odpovídající akreditovaným studijním programům, včetně všech požadovaných studijních povinností a kompetencí absolventa,“ uvedla ke zmíněným pochybnostem Palacká.
Podle Palacké fakulta doufá, že připravovanou reorganizací vytvoří podmínky pro své dlouhodobě stabilnější fungování. „Zároveň jsme ale součástí systému vysokého školství, který je dlouhodobě podfinancovaný. Pokud se situace ve financování vysokých škol nezlepší, případně by se objem prostředků v budoucnu dále snížil, nelze vyloučit, že by fakulta musela reagovat i dalšími organizačními nebo úspornými kroky,“ připouští.
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Problémem je podle ní nejen celkový objem prostředků, ale i způsob jejich přerozdělování v rámci Univerzity Karlovy. Vysoké školy navíc může ještě více zasáhnout současný návrh rozpočtu resortu školství na rok 2027. Ten sice počítá s přidáním jedné miliardy korun, podle vyjádření rektorů pro iDNES.cz se však zároveň krátí podpora pro inovace a výstavbu a reálně tak univerzity přijdou o zhruba 300 milionů korun.
Na podporu jednotlivých oborů vznikla také řada petic. Například petice na podporu Katedry divadelní vědy nasbírala přes 800 podpisů a za zachování Ústavu translatologie se postavilo více než osm tisíc lidí. Právě kvůli intenzivním protestům akademiků i zástupců veřejnosti univerzita zrušení druhého ze zmíněných ústavů prozatím odložila.