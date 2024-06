KOMENTÁŘ: Stačilo říct: Poučíme se. Omlouváme se

To přece vůbec nikdo nečekal, všichni kritizovali jen to, jestli policie postupovala logicky a udělala všechno pro to, aby brutálnímu vrahovi Davidovi Kozákovi zabránila v masakru. A klíčové otázky celou dobu směřují ke dvěma věcem – jak policisté mohli pátrat po sebevrahovi, čímž se až do čtvrtka hájili, když od chvíle, co první policista viděl zastřeleného otce v Hostouni v obýváku rodinného domu, muselo každému být jasné, že se hledá vrah?

A druhá otázka – jak mohli váhat při pohledu do databáze zbraní poté, co jeho kamarádka řekla, že jí psal „děsivé zprávy“, a nevyklidit a nezkontrolovat celou budovu univerzity?