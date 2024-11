Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jmenuji se David. Chci střílet ve škole a možná spáchat sebevraždu, moc mi pomohla Alina Afanaskina. Bylo to, jako by mi přišla na pomoc z nebe právě včas, těmito slovy s odkazem na vražedkyni, která pár dnů před tím v Rusku zastřelila spolužačku a pět dalších spolužáků zranila, začíná účet na sociální síti Telegram psaný v azbuce se jménem vraha z filozofické fakulty Davida Kozáka. Datovaný je dvanáct dnů před střelbou. A pokračuje pak jako jakýsi deníček, v němž píše, že chce zanechat co nejvíce bolesti.