Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof

Premium

Fotogalerie 2

Tomáš Koblížek | foto: archiv Tomáše Koblížka

Jiří Kratochvíl
  20:00
Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho práce? Čemu se dnes s kolegy a kolegyněmi věnuje? „Snad končí doba, kdy se filozof v pozici intelektuála vyjadřoval k čemukoli,“ zmínil nejen to pro Magazín Víkend DNES.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podle aktuálního průzkumu Akademie věd ČR až 40 % Čechů neví, co si pod filozofií představit. Jak byste jim svůj obor představil?
Existuje přesvědčení, že se filozof zabývá odtažitými otázkami, sedí sám na skále a dumá nad smyslem života. Tak to není. Současnou filozofii zajímají otázky, které reagují na aktuální debaty. Věnuje se svobodě slova, politickému násilí nebo eutanazii. Máme právo někomu zakazovat, aby nechal ukončit svůj život? A když nebudeme klást žádné meze, nepřitáhne možnost ukončit život víc lidí, než by bylo záhodno?

V Oxfordu vyšla před několika lety filozofická kniha o problematice potratů. Kdy život začíná? V okamžiku početí, nebo až v nějakém pozdějším okamžiku? A není začátek života kontinuum s neostrými hranicemi spíš než časový bod? Filozofie je mnohem blíž tématům, o nichž se dnes intenzivně hovoří.

Lidé dnes pokládají AI i závažné dotazy ohledně svých nemocí a léčby. Kdo za to může, když jim AI poradí špatně a jejich stav se zhorší? Je zodpovědný pouze čtenář zprávy, nebo „programátor“?

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Do Varů se sjíždí další hosté, mezi nimi i Boris Šťastný. Turek velkolepě slaví

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof

Premium

Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho práce? Čemu se dnes s kolegy a kolegyněmi věnuje? „Snad končí doba, kdy se filozof v pozici...

18. října 2025

Ruské chladno na Špicberkách. Norské ostrovy kvůli právu Moskvy svírá napětí

Premium

Osada jménem Barentsburg měla podle sčítání v roce 2020 pouhých 455 obyvatel. Nachází se sice na norských Špicberkách, ale většina z necelých pěti stovek obyvatel byli Rusové a Ukrajinci pracující...

18. října 2025

Američané vyrazili demonstrovat proti Trumpovi, ten si hoví v Mar-a-Lago

Ve Spojených státech vypukla nová vlna protestů proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podobně jako několik předešlých demonstrací se ponese pod heslem No Kings (Žádní králové), což je...

18. října 2025  19:49

Do Varů se sjíždí další hosté, mezi nimi i Boris Šťastný. Turek velkolepě slaví

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Hromadná nehoda aut na Chomutovsku. Mezi vážně zraněnými je dítě

Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne zhruba na šest hodin silnici I/7 u Křimova na Chomutovsku. Hasiči vyprostili z vozidel pět lidí. Podle mluvčího krajských záchranářů...

18. října 2025  14:35,  aktualizováno  18:42

Polovina dětí vynechává snídani, třetina oběd. Raději si koupí brambůrky

Téměř polovina dětí často vynechává snídani a skoro pětina dětí nedostává od rodičů jídlo do školy. Velmi častou svačinou u dětí jsou sladkosti nebo hotové výrobky z bufetu. Školáci také neradi...

18. října 2025  18:14

Zemřel skladatel Klaus Doldinger, autor znělky kultovního seriálu Místo činu

Ve věku 89 let zemřel německý skladatel a saxofonista Klaus Doldinger. Agentuře DPA to v sobotu potvrdila Doldingerova manželka. Významný jazzový hudebník je autorem znělky kultovního německého...

18. října 2025  17:52

V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Před kostel, v němž se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost,...

18. října 2025  17:11

Jihokorejci se připravují na jadernou apokalypsu, znervózňuje je zbrojící Kim

Jihokorejský Soul se chystá vybudovat první civilní bunkr. Chce jej mít hotový do roku 2028. Kryt má obyvatele ochránit před jadernými, biologickými a chemickými útoky. Soul jako důvod cituje...

18. října 2025  16:37

Trump chce znovu jednat s Kim Čong-unem. Setkat by se mohli už na podzim

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie.

18. října 2025  16:10

Odhalila tajemný původ symbolu Františkových lázní, říká historik o známé rodačce

Premium

Osmdesáté narozeniny letos oslavila františkolázeňská rodačka Ulrike Zischka. Přestože krátce po svém narození musela s rodiči odejít, na krásné město nezanevřela. Jako historička přispěla k poznání...

18. října 2025

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

18. října 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.