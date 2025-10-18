Podle aktuálního průzkumu Akademie věd ČR až 40 % Čechů neví, co si pod filozofií představit. Jak byste jim svůj obor představil?
Existuje přesvědčení, že se filozof zabývá odtažitými otázkami, sedí sám na skále a dumá nad smyslem života. Tak to není. Současnou filozofii zajímají otázky, které reagují na aktuální debaty. Věnuje se svobodě slova, politickému násilí nebo eutanazii. Máme právo někomu zakazovat, aby nechal ukončit svůj život? A když nebudeme klást žádné meze, nepřitáhne možnost ukončit život víc lidí, než by bylo záhodno?
V Oxfordu vyšla před několika lety filozofická kniha o problematice potratů. Kdy život začíná? V okamžiku početí, nebo až v nějakém pozdějším okamžiku? A není začátek života kontinuum s neostrými hranicemi spíš než časový bod? Filozofie je mnohem blíž tématům, o nichž se dnes intenzivně hovoří.
Lidé dnes pokládají AI i závažné dotazy ohledně svých nemocí a léčby. Kdo za to může, když jim AI poradí špatně a jejich stav se zhorší? Je zodpovědný pouze čtenář zprávy, nebo „programátor“?