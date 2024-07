Krémová, celistvá pěna a pod ní zlaté pivo. Vyzkoušeli jsme školu čepu

Sládek pivo vaří a výčepní ho dělá. Špatně načepované pivo tak může sládkovské úsilí snadno pohřbít. A že čepování piva není jen tak, jsme si sami vyzkoušeli na karlovarském festivalu. Jak tedy na to?

„Použiji perfektně pivně čistý, nachlazený a mokrý půllitr. Když nemám nachlazenou vanu, tak si mohu pomoci odstřikem. Zhruba pětivteřinovým odstřikem se půllitr nejen vypláchne, ale i nachladí. Poté už je důležité správně používat výčepní kohout,“ vysvětluje Jeřábek a pokračuje.

„Po skle a pod úhlem pětačtyřiceti stupňů nejprve načepuji pěnu. Kohout mám opřený o půllitr. A jakmile mám dostatečné množství pěny, otevřu výčepní kohout naplno a snažím se pivo čepovat pod pěnu. Půllitr držím pod tím úhlem až do doby, kdy pěna nevyleze až k hraně sklenice. V tu chvíli zarovnávám, pořád držím kohout přitisknutý na skle, a jakmile mám plný půllitr, zavřu výčepní kohout a uhnu s půllitrem na stranu, abych do něj nedokapával poslední kapky a nezničil si tak pěnu,“ říká dvojnásobný vicemistr v čepování piva.

Právě nám vysvětluje, jak správně načepovat hladinku a ujímá se úkolu nejvyššího: naučit to i redaktorku iDNES.cz. Ta jistojistě zvládne poslední krok pracovního postupu: Načepované pivo byste měli správně servírovat vždy s úsměvem a na tácek, ouškem na pravou ruku. A ideálně se slovy „Na zdraví“.

Plast pivo nezkazí, pěna pivo chrání

Ale pojďme pěkně od začátku. Nejprve je třeba důkladně umýt půllitr. Ten musí být takzvaně „pivně čistý“. A proč? „Pivně čistý musí být proto, aby na něm pěkně držela pěna,“ vysvětluje Jeřábek. Zaměříte-li se na pár detailů, i vy v hospodě můžete poznat, že váš půllitr nebyl správně umytý. Pěna totiž takovou chvíli není úplně celistvá, uvidíte na ní větší bubliny. „A nebo se nám na stěně půllitru může vytvořit perlení. Což není známka perlivosti, ale právě spíš toho, že půllitr nebyl pořádně umytý,“ radí Jeřábek, podle čeho špatně umytý půllitr rozpoznat.

Po čistém půllitru, který je mokrý a nachlazený na teplotu piva, už následuje samotný chmelový mok. Začínáme pěnou. „Ta je důležitá nejen proto, že krásně zjemní chuť piva, ale chrání nám pivo před oxidací, tedy před zvětráváním,“ vysvětluje náš školitel.

Samotné pivo se vyrábí z několika surovin. V případě toho plzeňského hraje prim měkká plzeňská voda, která je k výrobě piva ideální díky nízkému obsahu minerálů. Kombinuje se s plzeňským sladem a žateckým chmelem, takzvaným Žateckým poloraným červeňákem.

A podle čeho poznat, že vám v podniku chmelový mok načepovali správně? Pokud je sklenice čistá a pivo dobře načepované, zbytky pěny se po obvodu půllitru usazují v kroužcích. Pivo takzvaně „kroužkuje“. „Pěna je celistvá a krémová, a pod ní je schované krásně zlaté pivo, které nemá žádný zákal. Po každém upití zůstane jeden kroužek na sklenici,“ doplňuje Jeřábek. A přeje si, aby lidé měli na festivalu zážitek nejen z filmů, ale i z piva.

Poznáte, které je které? Správně načepovaný čochtan, šnyt, hladinka a mlíko (zleva). (3. července 2024)

Školu čepu si proto může vyzkoušet i veřejnost, a to každý den od 18:42. Ptáte se, proč zrovna v tento čas? Protože dne 5. října roku 1842 jistý bavorský sládek uvařil první várku plzeňského piva. Start školy čepu je tak velmi symbolický.

A kdo by si chtěl pivo odnést pouze z výčepního okénka, nemusí se bát, že by dostal horší. „Vratné kelímky, které tu máme, normálně umýváme v odstřiku a čepujeme do nich ještě za mokra. Pivo pak čepujeme po plastu, taktéž pod úhlem 45 stupňů. Výčep na výdejním okénku je navíc stejný jako ten, který mám na pípě i já,“ dodává s úsměvem Jeřábek, kterého mimo festival najdete za pípou v restauraci Vyhlídka na Karlštejně.