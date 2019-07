Polská katolická církev je nemocná, říká režisér snímku Klér Smarzowski

„Církev je svatá, ale tvoří ji hříšní lidé. Klér je především o lidech, ne o víře,“ řekl režisér kontroverzního filmu Klér Wojciech Smarzowski. V Polsku na něj přišlo do kina přes pět milionů lidí.

Snímek nelichotivě zobrazuje obraz katolické církve. Pojednává o třech kněžích, jejichž životy jsou protkané alkoholismem, kariérismem, korupcí a pedofilií, s čímž se často kněží také jako děti potýkali. „Katolickou církev v Polsku považujeme za nemocnou. Kněží znásilňují děti a biskupové dělají, že to nevidí,“ uvedl spoluscenárista filmu Wojciech Rzehak.

V Polsku má katolická církev velmi silné postavení. Filmaři proto očekávali reakce, které polská katolická církev vznese. „Vrcholní církevní představitelé dělali, jako by film neexistoval. Nedočkali jsme se žádných reakcí. Útoky, které přicházely, byly spíše od nižších církevních hodnostářů,“ řekl Rzehak.

„Je důležité hovořit o zametání věcí pod koberec, které církev dělá. Jsem si jistý, že Vatikán ví, jak to v polské katolické církvi funguje. Papež František obraz katolické církve zjemňuje. Doufám, že si je vědom toho, jak celá katolická církev funguje. Pokud to neví, tak svou společnost řídí špatně,“ myslí si Smarzowski.

„Když se hovoří o pedofilii v polské katolické církvi, někteří kněží tvrdí, že to podkopává celou autoritu církve. Ale podle nich ti, kteří pedofilii vykonávají, autoritu nepodkopávají. Ale my, co o tom mluvíme, tak ano,“ doplnil.

Česká stopa

V katolickém Polsku byl snímek Klér diváckým fenoménem. Do kin na něj přes pět milionů diváků.

Wojciech Smarzowski Režijní filmografie

Klér (2018)

(2018) Volyň (2016)

(2016) U strážnýho anděla (2014)

(2014) Dopraváci (2012)

(2012) Růžena (2011)

(2011) Temný dům (2009)

(2009) Svatba (2004)

(2004) Boltec (1998)

Do české distribuce se zatím nedostal, i když se Česko o vznik snímku zasadilo. Režisér Kléru hovořil o tom, že v Polsku nedostali povolení natáčet v kostele. Česko však s natáčením problém nemělo.

„Potřebovali jsme natáčet záběry z kostela při konání mše. Češi nejsou katolický národ, nenašli bychom tu tolik lidí, kteří by v kostele věděli, co dělat a věděli, jak probíhá mše. Produkci jsme proto poprosili, aby přivezli lidi z Polska. Přijely dva autobusy, myslel jsem, že Poláků. Postupně jsem se dozvěděl, že to byli Ukrajinci a ne vždy věděli, co dělat,“ popsal režisér.

Podle Smarzowského se státní instituce stáhly už na počátku příprav filmu, který nakonec finančně podpořili především soukromí dárci. „Je zázrak, že na Klér přišlo pět milionu diváků a investice se vrátila. Dostali jsme nějaké prostředky z polského filmového institutu, ale ještě před tím, než se vyměnilo vedení, které nebylo pod takovým vlivem vládní strany. Podle některých znevažujeme církev a tím pádem znevažujeme Polsko, protože v Polsku je katolická církev na úrovni státu,“ řekl pro iDNES.cz.

Vláda potřebuje podporu, církev peníze

„Každá vláda leze církvi do zadku. Potřebuje podporu a církev naopak potřebuje peníze. Současná polská vláda to však dělá bez servítek a naostro,“ doplnil. V Polsku vládne sociálně konzervativní politická strana Právo a spravedlnost, jejímž předsedou je Lech Kaczynski.

Režiséra Kléru překvapilo, že český polský filmový institut dal promítání zelenou a Klér mohl být v Uherském Hradišti uveden. „Například ředitel Polské televize se o Kléru vyjadřoval jako o šmírách a špínách,“ řekl.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti uvedla Klér v pondělí. Promítací sál v Klubu kultury, který má kapacitu téměř 500 míst, se rychle zaplnil a stovky lidí se dovnitř sálu nedostali. Podle některých taková situace za 45 let konání Letní filmové školy ještě nestala. Fronta na film měla hodinu před promítáním téměř 200 metrů.

Očištění katolické církve

Podle Smarzowského probíhá očista katolické církve po celém světě. „V Polsku jsme bohužel někde ve fázi toho, když se dítě učí chodit. Je to tím, že máme zkostnatělé biskupy. Žádná katolická církev neudělá první krok k očištění. Vždycky musí přijít z venku,“ myslí si.

Vzpomněl třeba situaci, kdy v Německu vyšlo po zpřístupnění části církevních archivů, že čtyři procenta kněžích má pedofilní minulost (psali jsme například zde: Katoličtí duchovní zneužili v Německu přes 3000 nezletilých, tvrdí studie). „V Polsku se ale podle mého mínění archivy nikdy neotevřou a nikdy nezveřejní.“

Tvůrci také očekávali kroky policie a prokuratury, kterých se také nedočkali. „V Poznani byly materiály, které se týkají jednoho z pedofilních kněží. Prokuratura si od biskupa vyžádala dokumenty. Biskup řekl, že veškeré dokumenty odeslali do Vatikánu. Prokurátor se vyjádřil tak, že když dokumenty nejsou, tak nejsou,“ sdělil scénárista Rzehak.

Wojciech Smarzowski je známý tím, že režíruje filmy, které otevírají silná témata. Například film Růžena o vypjatém soužití Němců a Poláků v oblasti Mazur nebo o volyňském masakru s názvem Volyň.

„Myslím, že romantickou komedii nebo pohádku už nenatočím. Je pro mě ale těžké se s filmem vyrovnat, když ho dokončím. Ale to, co dělám, dělám rád,“ uzavřel.