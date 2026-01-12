Turek v pondělí uvedl, že by se po jmenování vládním zmocněncem mohl zprostředkovaně starat o vedení ministerstva životního prostředí. To nyní dočasně řídí ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
Právník Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy řekl, že by navržený postup nemohl fungovat, a určitě ne efektivně. „Úředníci ministerstva a další orgány nemohou přijímat instrukce od soukromé osoby. Žádné takové zmocnění zákon nezná a bylo by to i obcházení ústavních pravidel,“ uvedl.
Vedoucí katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Lukáš Potěšil sdělil, že podle ústavy může být pověřen řízením ministerstva pouze prezidentem republiky jmenovaný člen vlády. Jakékoliv ministerstvo může řídit pouze člen vlády.
„Není pochopitelně vyloučeno, aby vláda měla svého zmocněnce, a to i pro oblast životního prostředí, jakkoliv to při existenci daného ministerstva může vypadat zvláštně. Tento zmocněnec ovšem ze své pozice nemůže řídit dané ministerstvo, a to ani zprostředkovaně. Pokud ministerstvo svého ministra má, vede jej on a nikdo jiný,“ uvedl Potěšil. Ministra nemůže zastupovat někdo, kdo je zcela mimo organizační strukturu ministerstva, podotkl.
Advokát Tomáš Nahodil napsal, že postavení vládních zmocněnců upravuje jednací řád vlády.
„Vládní zmocněnci jsou podle něj oprávněni vykonávat pro potřeby vlády na základě jejího zmocnění určitou činnost, mohou stát i v čele jejích poradních orgánů. Pro schůzi vlády mohou vypracovat materiál, sami však mohou být nanejvýš jen jeho spolupředkladatelem. Předpokládá se totiž, že materiály k projednání ve vládě předkládají ministři,“ uvedl.
Ministerstvo životního prostředí svého ministra má, zastoupit ho mohou na zasedání vlády náměstci, kteří ale nemají právo v takovém případě hlasovat. Zmocněnec ho zastoupit nemůže. „Úlohou vládního zmocněnce může být nanejvýše koordinační role, pokud se na určité agendě podílí několik ministerstev najednou,“ dodal Nahodil.
Zmocněnec však podle něj rozhodně nemůže mít na řízení žádného ministerstva větší vliv, než jaký mají ministři, popřípadě náměstci. „Rozhodně jej tedy nemůže vést, to kompetenční zákon svěřuje pouze ministrům,“ uvedl Nahodil.