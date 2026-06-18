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„Zájmy Česka neohrozil.“ Úřad ukončil vyšetřování Turka kvůli utajené informaci

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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  14:05
Národní bezpečnostní úřad uzavřel vyšetřování vládního zmocněnce Filipa Turka, který v březnu promluvil o informacích týkajících se protiruských sankcí, které ale jako důvěrné neměl znát. Úřad konstatoval, že Turek informace nijak nezneužil proti zájmům Česka. Čestný prezident Motoristů nadále disponuje pouze nejnižším stupněm bezpečnostní prověrky, o vyšší prověrku zatím neplánuje žádat.
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Instituce dohlížející na ochranu utajovaných informací pro iDNES.cz potvrdila, že správní řízení s Turkem nezahájí a případ odložila.

„Po detailním vyhodnocení veškerých relevantních skutečností dospěl Národní bezpečnostní úřad k závěru, že neexistují objektivní důvody pro zahájení správního řízení pro spáchání některého z přestupků,“ oznámil mluvčí úřadu Milan Radosta.

Dodal, že úřad při svém šetření vycházel ze zákona o ochraně utajovaných informací. Podle této novely se vládní zmocněnec pro klima nedopustil žádného přečinu, jelikož důvěrné informace nezneužil proti bezpečnosti českého státu a neohrozil zájmy Česka, jako je zachování ústavnosti, celistvosti či zajištění veřejného pořádku nebo dodržování mezinárodních závazků.

Turek 22. března v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil o dvacátém sankčním balíčku, který chystá Evropská unie proti Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl.

NBÚ zkoumá Turkovy výroky. Promluvil o důvěrných informacích, které neměl znát

Úřad se následně začal Turkovým výrokem zabývat, sankce se totiž většinou projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít prověrku na stupni důvěrné, kterou ale Turek nadále nemá.

Totožná pravidla platí i při jednání vlády, kterých se Turek účastní. Pokud se začne řešit utajovaná informace, měl by vládní zmocněnec opustit místnost.

Potvrzuje to i mluvčí NBÚ Radosta. „Platí, že ve funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal má Filip Turek v této oblasti přístup k utajovaným informacím stupně utajení vyhrazené,“ řekl Radosta. Doplnil, že k dalším utajovaným informacím má Turek přístup jen jako řadový poslanec, a to v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce, jednání vlády se na to nevztahují.

Čestný prezident Motoristů ve svém vyjádření pro iDNES.cz řekl, že rozhodnutí bezpečnostního úřadu považuje za správné. „Vyšší stupeň prověrky zatím nezvažuji,“ sdělil.

Turek má nejnižší stupeň prověrky. Splnil, že je plnoletý a dosud bez trestu

Redakce iDNES.cz na začátku března zjistila, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku disponuje pouze prověrkou na úrovni vyhrazené. Jde o nejnižší oprávnění pro přístup k utajovaným informacím, které dostane každý, kdo je plnoletý a bezúhonný.

Takové povolení Turkovi vydalo ministerstvo životního prostředí v době, kdy resort dočasně řídil šéf Motoristů Petr Macinka, který nechal snížit všem náměstkům prověrku z důvěrné na vyhrazené. Krátce po tomto Macinkově kroku obdržel nejnižší stupeň prověrky také Turek, jenž na ministerstvo nastoupil jako zmocněnec. Macinka svůj tehdejší krok vysvětloval s tím, že prověrka na úrovni důvěrné představovala zbytečnou administrativní zátěž.

Turek nechce jezdit v autech ministerstva, spoléhá na vlastního řidiče a ochranku

Turek se poté, co ho prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle příkazní smlouvy, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, má Turek jako hlavní náplň práce koordinovat meziresortní postup České republiky v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie.

7. června 2026
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