Zvládnete mě nechat domluvit? Ne. Hřib a Turek se hádali o „terorizování“ a „nácky“

Podle Turka je Praha neprůjezdná a doprava nemá žádný systém, jelikož novým projektům chybí strategie. „Doprava v Praze je nejhorší v historii a dělají si z toho legraci lidi po celém světě,“ řekl europoslanec ve čtvrtek pro televizi CNN Prima NEWS.

„Ještě nikdo nevymyslel jak opravovat silnice bez uzavírek. Až to někdo vymyslí dostane nobelovku možná i dvě,“ kontroval Hřib. Nejenže Turkova slova odmítl, ale z dopravních problémů obvinil minulé pražské vedení v čele s bývalou primátorkou Adrianou Krnáčovou, která o Hřibovi ve středu pronesla, že je „blb“.

„Za Adriany Krnáčové spadla trojská lávka. Rozhodně není v pozici, aby se vyjadřovala, jak by se to mělo správně dělat. My investujeme rekordně,“ prohlásil předseda Pirátů a za jeden z úspěchů označil to, že se podařilo zkrátit opravu Barrandovského mostu o jeden rok.

Turek také obvinil svého oponenta, že nutí svůj životní styl ostatním lidem. „Měl by se řídit také tím, že jsou lidé, kterým to prostě nevyhovuje a neměl by mrzačit dopravu,“ popsal europoslanec.

Turek tím narážel hlavně na to, že Hřib je spojený s rozvojem cyklodopravy. Vyjmenoval, co mu vadí. Situaci v Praze označil za drastickou a dramatickou.

„Terorizují se lidé, kteří jedou autem. Těžko říct, co za tím neutěšeným stavem dopravy stojí, jestli ideologie, nebo neschopnost pana Hřiba,“ nastínil Turek s tím, že šéf Pirátů sedm let likviduje dopravu v Praze. „Vy tomu nerozumíte, proboha. My samozřejmě investujeme i do automobilové dopravy,“ prohlásil šéf Pirátů.

Hřib pro změnu obvinil Turka za to, že v europarlamentu nikdy nic neprosadil. „S náckama se v západní Evropě nikdo nebaví od roku 1945,“ zdůraznil Hřib.

Turka Hřibovy slova evidentně rozhořčily a později exprimátora neustále přerušoval. „Nechte mě domluvit, zvládnete to?“ odsekl Hřib Turkovi v momentě, kdy mluvil o plánech oprav Barrandovského mostu.

„Ne,“ odpověděl Turek a začal se nahlas smát.

Hřiba nedávno ostře odsoudili i jeho předchůdci v čele magistrátu. Kromě Krnáčové i Pavel Bém. A to v reakci na Hřibovo „pronáckovské“ video, které koluje na sociálních sítích.

„Myslím, že pan Hřib bojuje o život. Používá Prahu jako cestu a jakousi návnadu,“ řekl Bém. „Když se někdo chová jako blb, mluví jako blb, tak to nejspíš je blb,“ prohlásila Krnáčová.