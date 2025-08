Europoslanec se vyfotil při jízdě přes 200 kilometrů v hodině. Ač tvrdí, že to bylo v Německu, je to na dálnici D5, kde je povolená rychlost maximálně 130 kilometrů v hodině. | foto: IG/Filip Turek

Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí městského úřadu v Rokycanech Natálie Vainarová. Na výsledek kauzy jako první upozornil web Novinky.cz.

„V dané věci bylo vedeno řízení příslušným správním orgánem města Rokycany. To bylo pravomocně ukončeno odložením,“ oznámila Vainarová a dodala, že blíže se k závěru úřadu nemůže vyjádřit.

Turek v dubnu zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru s rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu. Nejprve tvrdil, že takto rychle jen po německé dálnici, kde platí neomezená rychlost.

Poté, co na to uživatelé internetu upozornili, Turek připustil, že snímek je z dálnice D5 v Plzeňském kraji. Jeho rychlou jízdou se začala zabývat policie, která europoslance v rámci vyšetřování podezřívala i z toho, že jel bez platné dálniční známky. Tím se nadále zabývají celníci.

V červnu k tomu Turek na rádiu Impuls uvedl, že zvažuje odevzdaní řidičáku, ale nepovažuje to za šťastné, raději by se podle svých slov vydal cestou osvěty.

„Já si nejsem jistý, jestli to můžu řešit úplně dobrovolně řidičákem a ještě z pozice europoslance, protože po pravdě do Štrasburku se nedá dostat jinak než autem. Můžu jezdit jako papaláš s řidičem, ale myslím si, že není racionální to dělat,“ řekl Turek v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

325 kilometrů v hodině za Ostravou

Není to poprvé, kdy se současný europoslanec projel po dálnici ve vysoké rychlosti. Turek natočil společně se slovenským influencerem Dávidem Matejíčkem, který vystupuje na sociálních sítích pod pseudonymem Koza Bobkov, sérií videí, v nichž testují nejrůznější sportovní auta.

Před třemi roky zdokumentovali zhruba dvacet minut trvající jízdu vozem Ferrari SF90 Assetto Fiorano, a to v běžném provozu na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. Při jízdě Turek jel až 325 kilometrů za hodinu.

Záznamy z Turkových zběsilých jízd zaujaly jeho fanoušky, kteří to pojali jako výzvu. V rámci takzvané hranaté challenge se chlubili vlastními záběry palubní desky, kde naskakovala čísla dokazující, že i oni umí jezdit rychle.

„Snažím se dohnat Filipa Turka,“ stálo například u snímku, kde řidič na svém tachometru zaznamenal 220 kilometrů za hodinu. Podobných příspěvků byly desítky. Většina řidičů fotky s vysokou rychlostí sdílela i s označením Turka.