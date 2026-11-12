Turek svůj magisterský diplom ukázal poté, co v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News na začátku listopadu prohlásil, že je „vystudovaný diplomat“. V pořadu těmito slovy reagoval na to, že jeho stranický kolega a ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný chce oficiálně protestovat vůči návratu ruských hokejistů na mezinárodní soutěže.
Zveřejněný obrázek diplomu však obsahoval řadu pravopisných chyb a faktických nepřesností. Po kritice od uživatelů sociálních sítí Turek snímky ze svého profilu smazal. Desky s odlišným osvědčením politik krátce poté předložil v další televizní diskusi, tentokrát na TV Nova.
Nevynechal ani jednu z mých přednášek. Můj výklad vždy velmi pozorně a soustředěně sledoval. Zapojoval se do diskusí a odborných debat, v tomto směru byl nejaktivnější ze všech studentů.