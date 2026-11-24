Čestný prezident vládní strany Motoristé sobě pochybnosti okolo svého magisterského vzdělání vyvolal sám, když na začátku listopadu zveřejnil několik verzí svého vysokoškolského diplomu. Osvědčení, které Turek vyvěsil na sociálních sítích, obsahovalo řadu pravopisných chyb a faktických nepřesností. Jinou podobu diplomu politik následně donesl do televizní debaty.
Turek získal magisterský titul loni v červnu, ještě jako europoslanec, na soukromé vysoké škole University College Prague z dálkového programu Mezinárodní diplomatická studia.
Na svou diplomovou práci jsem hrdý a každému, kdo se zajímá o mezinárodní vztahy, zejména o americkou hegemonii, expanzionismus a intervencionismus, doporučuji, aby si ji přečetl.