Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie

„Policisté zahájili úkony kvůli podezření z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti, schvalování trestného činu. Nevylučuji, že se to ještě nerozšíří o něco dalšího,“ řekl Daněk pro iDNES.cz.
O Turkovi se mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Deník N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš
Turek se za svoje dřívější výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana Motoristé sobě na list podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.
„Já absolutně odmítám, že bych kdykoli něco takového vytvořil, napsal nebo že bych měl takovou myšlenku,“ reagoval Turek ve videu na údajný rasistický výrok o popálené romské holčičce. Zdůraznil, že by se takovým způsobem nikdy nevyjádřil a nikdo ho nemůže vinit z rasismu.
Pokud je to realita, je to zavrženíhodné, říká Schillerová k nové Turkově kauze
„I když mám rád černý humor, tak v žádném případě nesouhlasím s tím, že by to, co vám teď zase se snaží předestírat, že by to bylo něco z mé hlavy,“ řekl. Věří, že se věc vysvětlí. „Jdeme právní cestou, tohle už prostě překročilo všechny hranice,“ dodal ve videu zveřejněném krátce po vydání článku.
Ve středu web iRozhlas.cz informoval o osm let starém incidentu, kdy Turek vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice, na střeše vozu se našla lovecká nábojnice. Turek se tehdy hájil tím, že chtěl chránit svou přítelkyni, která mu tvrdila, že ji zaměstnanec pronásledoval. Policisté případ nakonec vyhodnotili jako přestupek.
„Pokud je to realita, je to věc velmi zavrženíhodná,“ reagovala na tuto Turkovu kauzu místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.