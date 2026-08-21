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Pribinácek a smuteční oznámení. Internet baví Turkova kauza s házením jogurtů

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  11:07
Na sociálních sítích se šíří starší video, na kterém současný poslanec za Motoristy Filip Turek společně s dalšími lidmi po sobě házejí jogurty v památkově chráněné oblasti zříceniny Na Babě. Turek to považuje za mladickou zábavu, v té době mu bylo pouze 36 let. Po jeho nehodě v Praze a videích, kde porušuje dopravní předpisy, se tak lidé na internetu baví další Turkovou kauzou.
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„Kdo sní víc Yogurtů? feat Filip Turek (budoucí prezident),“ stojí v popisku u videa na YouTube, které před zhruba čtyřmi lety zveřejnil influencer Jan Krasinský alias Anabolic Horse.

Ve zhruba devatenáctiminutovém videu vedle něj vystupují také současný poslanec Filip Turek a influencer Pavol Bobek alias Koza Bobkov.

Další Turkův výstřelek, v šestatřiceti metal jogurty v kulturní památce. Hájí to mládím

Video zachycuje výzvu, která spočívala v tom, kdo dokáže za určitý časový limit sníst největší množství bílého jogurtu z velkých kilogramových kyblíků. Nakonec souboj prohrál slovenský youtuber Koza Bobkov. Trestem pro poraženého byla „jogurtová sprcha“.

Jeden z vtipných příspěvků na sociálních sítích spojil nynější Turkovu kauzu s nejnovějšími billboardy, které Motoristé vyvěsili před volbami do komunálních voleb v Praze. Původně je na nich napsáno: „Odvaha jít proti srsti.“



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