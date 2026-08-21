Pribinácek a smuteční oznámení. Internet baví Turkova kauza s házením jogurtů

„Kdo sní víc Yogurtů? feat Filip Turek (budoucí prezident),“ stojí v popisku u videa na YouTube, které před zhruba čtyřmi lety zveřejnil influencer Jan Krasinský alias Anabolic Horse.
Ve zhruba devatenáctiminutovém videu vedle něj vystupují také současný poslanec Filip Turek a influencer Pavol Bobek alias Koza Bobkov.
|
Další Turkův výstřelek, v šestatřiceti metal jogurty v kulturní památce. Hájí to mládím
Video zachycuje výzvu, která spočívala v tom, kdo dokáže za určitý časový limit sníst největší množství bílého jogurtu z velkých kilogramových kyblíků. Nakonec souboj prohrál slovenský youtuber Koza Bobkov. Trestem pro poraženého byla „jogurtová sprcha“.
Jeden z vtipných příspěvků na sociálních sítích spojil nynější Turkovu kauzu s nejnovějšími billboardy, které Motoristé vyvěsili před volbami do komunálních voleb v Praze. Původně je na nich napsáno: „Odvaha jít proti srsti.“