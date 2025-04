Bylo to přes kamarády, ne pro veřejnost, řekl Turek k výzvě dát novináři pěstí

V pátek Deník N napsal, že europoslanec na Facebooku urážel jednoho z novinářů a vyzval své příznivce, aby mu „dali pěstí“. Výzvou se začala krátce po zveřejnění zabývat pražská policie, řekla mluvčí policistů Eva Kropáčová.

Podle Deníku N novinář Vojtěch Dobeš, který se věnuje automobilům, komentoval na sociální síti Turkovu loňskou schůzku se zástupci íránského režimu. Turek pak ve svém postu označil Dobeše za konspirátora a dřívějšího kamaráda a zeptal se, zda mu někdo ze čtenářů „může dát pěstí“, než na to sám najde čas. Novinář se z obavy o bezpečnost obrátil na policii.

„Reakce mi přišla přiměřená tomu, jaké svinstvo tento člověk (Dobeš), který byl dlouhodobě můj kamarád a nikdy jsem vůči němu necítil žádnou zášť, za mými zády předvedl. To mě rozhořčilo a podle toho jsem jednal. Rozhodně to nebylo veřejné vybízení k něčemu. Reagoval jsem na svém soukromém Facebooku, ne na oficiálním. Bylo to určeno našim společným kamarádům, nebylo to určeno veřejnosti a tak, jak to bohužel asi vyznělo,“ řekl Turek. Dodal, že se s Dobešem zná dvacet let a reagoval na „pomluvy a dezinformace“.

„Šířit o někom, že je zaprodaný íránskému režimu, přestože ví, že to tak není, tak to je velmi nebezpečné. Na mě se pak veřejně útočí a dostávám velmi silné výhrůžky. Můj styl není, abych běžel na policii to řešit, ale rozhodně si nenechám nic líbit,“ dodal europoslanec.

Turkovu výzvu zkoumá policie

Turkovou výzvou na Facebooku se krátce po jejím zveřejnění začala z vlastní iniciativy zabývat pražská policie, oznámení k tomu nepřijala, řekla v sobotu mluvčí policistů Eva Kropáčová. „Budeme zjišťovat, zda nebyla naplněna skutková podstata nějakého trestného činu nebo přestupku,“ dodala.

Dobeš se na policii podle Deníku N obrátil z obavy o bezpečí své rodiny. Poukazoval na to, že europoslanec zveřejnil jeho fotku i proklik na profil. Dalo by se tak zjistit jeho bydliště a místa, kam chodí.

Turek se do europarlamentu dostal loni. Před volbami čelil mimo jiné kritice za snímky, na kterých byl s předměty s nacistickými symboly či se zdviženou pravicí.