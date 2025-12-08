Snad to prezident pochopí a dá mi ještě příležitost, vzkázal Turek z nemocnice

Tereza Krocová
  13:31
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek v pondělí nedorazil na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. „Mám vyhřezlou ploténku. A to poměrně drsně,“ popsal ve videovzkazu z nemocnice, který publikoval na sociálních sítích. Hlavě státu chtěl vysvětlit kauzy i představit koncepci fungování ministerstva životního prostředí, které označuje za „ministerstvo Green Dealu“.

„Bohužel dnes nedorazím na Pražský hrad, mám vyhřezlou ploténku. A to poměrně drsně, včera jsem absolvoval magnetickou rezonanci, protože jsem před pár dny prakticky přestal chodit, což se mi už párkrát v životě stalo. Vždycky jsem to rozchodil a rozchodím to znovu,“ uvedl Turek, který je kandidátem na ministra životního prostředí.

O svém problému informoval už v neděli. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a je dokonce diskutovaná i operace,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz.

Filip Turek na Instagramu zveřejnil snímek z rentgenu své ploténky.

Podle svých slov v minulosti podobné potíže řešil pouze ambulantně. „Zvládl jsem díky tomu i inauguraci Donalda Trumpa, celou Ameriku a všechno a desítky letů letadlem jako europoslanec, kam jsem byl díky vám vyslán právě i kvůli životnímu prostředí neboli kvůli Green Dealu,“ uvedl ve videu.

Turek tak kvůli svému zdravotnímu stavu nyní nemůže prezidentovi vysvětlit svoje aféry. „Dnes bohužel nemohu vysvětlit panu prezidentovi, co se kolem mě děje a ty mediální kauzy, které nejsou právními důvody. Chtěl jsem vysvětlit, jak vznikají, kdo na nich pracoval a jak dopadly,“ řekl z nemocničního lůžka. Doufá, že to prezident pochopí a a dá mu ještě příležitost. Po Borisi Šťastném mu poslal omluvný dopis.

Obrana proti Green Dealu jako priorita

Turek také chtěl představit i vlastní koncepci fungování ministerstva životního prostředí, které označuje za „ministerstvo Green Dealu“. Právě tato témata podle něj stála za jeho úspěchem ve volbách do Evropského parlamentu i do Poslanecké sněmovny.

Turek leží v nemocnici a bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Turek ve videu také zdůraznil, že klíčovým úkolem budoucího ministra životního prostředí bude zastupovat Česko na Radě ministrů Evropské unie, kde se rozhoduje o zásadních změnách ve fungování evropského průmyslu. „Teď se bude rozhodovat o zákazu výroby aut se spalovacími motory, emisních povolenkách pro domácnosti a dalších zvěrstvech, kvůli kterým jsem kandidoval do národního parlamentu,“ dodal.

Připomněl také, že původně zvažoval kandidovat na post ministra zahraničí, avšak vedení Motoristů podle něj nakonec ustoupilo a přehodnotilo rozdělení resortů. „Oběma nám jde jak o zahraničí, tak hlavně o Green Deal,“ řekl.

Turek na schůzku s Pavlem nedorazí, oznámil Hrad. Má zranění, řeší se i operace

Na závěr vyzval své sledující, aby nepodceňovali zdravotní obtíže. „Dávejte pozor na své tělesné schránky. Máme všichni jenom jednu. Všechny ty extrémní zážitky a sporty stojí v ten moment za to, ale potom vám život vystaví účet,“ vzkázal.

Prezident má s Turkem problém

Petr Pavel měl Turka přijmout jako posledního nominanta do vznikající vlády. Šlo asi o nejvíce očekávanou schůzku z ministerských kandidátů. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.

Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

Poslanec Motoristů čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.

Občané by podle prezidenta měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin. Míní, že možná by bylo užitečné, kdyby Ústavní soud v této věci rozhodl o kompetenční žalobě.

Turek poslal vzkaz z nemocnice. Ozvalo se mu staré zranění páteře
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října 2025)
Filip Turek na Instagramu zveřejnil snímek z rentgenu své ploténky.
Lídr Motoristů. Filip Turek je podnikatel a europoslanec. Pokud bude zvolen do Poslanecké sněmovny, postu v Evropském parlamentu se vzdá, sdělil v rozhovoru pro MF DNES.
