Já tě bil ze žárlivosti. Přiznal se Filip Turek v e-mailech k násilí na expartnerce?

Obsah e-mailů, ve kterých je popisované násilí a ponižování, zveřejnil server Page not Found.

„Chápu, že za to nestojím, já tě bil ze žárlivosti, ponižoval, nadával a nevím co ještě,“ píše autor zpráv. V e-mailech, které chodily z Turkovy adresy, se pisatel přiznává například k tomu, že ženě „ubližoval v afektu“.

„Vím, že roky s debilem omluvit nejdou, chápu Tvou znechucenost, do toho když si vezmu, že sem Tě udeřil!!!“ stojí v dalším. „Nerozumím tomu, nechápu, proč jsem Ti tolik ubližoval, proč jsem tak ponižoval,“ dodává.

Server upozorňuje, že nelze se stoprocentní jistotou říct, že autorem e-mailů je Filip Turek. Řada indícií k tomu ale nasvědčuje. E-mailová adresa z roku 2012, ze které zprávy odcházely, podle serveru skutečně patří Filipu Turkovi. Se svou tehdejší partnerkou ji používal jako komunikační kanál i k běžným záležitostem.

„Žádal ji touto cestou například o vytištění faktury nebo letenek na jeho jméno či přes tento e-mail posílal jejich společné fotky, přání k Vánocům a další zprávy každodenní povahy,“ uvádí server. Podle policie navíc v dnešní době existují dobré nástroje k tomu, jak zjistit, kdo a odkud e-mail odeslal.

Žena ze své e-mailové adresy poslala v roce 2012 dopis své terapeutce a Turkovi, ve kterém popisuje bití a ponižování. Stejný popis událostí uvedla na přelomu roku do trestního oznámení. V tom stojí například toto: „Jednou mi dal facku, až jsem omdlela. Jindy mě bil pěstmi do břicha v telefonní budce. Vyvracel mi malíčky u rukou, až jsem s nimi nemohla týdny hýbat. Škrábal mě do ucha, protože věděl, že to hodně bolí. Trhal mi vlasy.“

V dopise dále stojí, že se na ní Turek opakovaně dopouštěl psychického násilí, ponižoval ji a sprostě jí nadávat. V dopise i ve své výpovědi na policii sdělila, že jí europoslanec přál rakovinu, urážel ji a vyhrožoval zabitím. Žena uvedla, že Turek tehdy dopis četl a reagoval na něj a i na další e-maily.

Motoristé: Je to politicky účelová kauza

Filip Turek už dříve jakoukoli vinu popřel. „Promiskuitní bohužel ano... Nevěrný bohužel ano... Zlomená srdce bohužel ano... Zhrzené milenky určitě bohužel ano... Trestný čin a zmíněné násilí v žádném případě ne,“ napsal již dříve.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka opakovaně označuje kauzu za politicky účelovou, která má za cíl zlikvidovat úspěšného politika. „Jakkoli je pod jeho úroveň zveřejňovat v médiích desítky let starou soukromou korespondenci s oznamovatelkou, která by nepochybně vnesla do celého případu úplně jiné světlo, je připraven tyto dokumenty poskytnout orgánům činným v trestním řízení,“ napsal Macinka ve svém vyjádření.

Dodal také, že na autorku článků a šéfredaktorku serveru Page Not Found Apolenu Rychlíkovou Motoristé hodlají podat trestní oznámení pro podezření na spáchání trestného činu poškození cizí pověsti.

„Zároveň budeme chtít, aby se Policie ČR zabývala také podezřením na spáchání trestného činu křivého obvinění. Nechceme, aby se Česká republika proměnila v zemi, v níž je možné vymyšlenými kauzami mediálně likvidovat politiky jen kvůli jejich konzervativním postojům,“ doplnil.