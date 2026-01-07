Turek zlegalizoval černé stavby. Chce v nich vyrábět mošty a zavařeniny

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně však akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny. Čeká ho ale přestupkové řízení. „Je to běžná praxe,“ napsal po iDNES.cz.
Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle serveru Seznam Zprávy v uplynulých dvou letech vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web.

„Stavba stojí na pozemku od první poloviny devadesátých let, kdy mi nebylo ani deset let a moji právníci zajistili dodatečné povolení. Je to běžná praxe,“ reagoval Turek na dotaz iDNES.cz.

Stavební úřad Městské části Praha 15 podle Seznám Zpráv Turkovi nejdříve 6. listopadu dodatečně povolil kompletní přestavbu a rozšíření původní malé dřevěné zahradní chaty. Následně 11. listopadu povolil i sousední novostavbu.

Turek tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Plyne to z obou rozhodnutí o dodatečném povolení staveb, které server získal na vyžádání podle informačního zákona. „Stavební úřad shledal, že obě stavby byly provedeny v rozporu se stavebními zákony, to jest bez příslušných opatření, čímž se stavebník dopustil přestupku proti stavebnímu řádu, který bude předmětem přestupkového řízení,“ stojí v odpovědi Úřadu městské části Praha 15.

Na plotě u nepovolené stavby, kterou na své zahradě postavil Filip Turek, se objevila bílá plachta, jež upozorňuje na otevření první Turkovy moštárny v Dubči (26. září 2025)
Dobrota z Turkovy moštárny ve štábu Motoristé. (4. října 2025)
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025)
Stavba Filipa Turka, která nemá stavební povolení. (13. června 2024)
Pokuta až dva miliony korun

Stavební úřad může podle nového stavebního zákona uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun a podnikateli nebo právnické osobě až čtyři miliony korun, a to i tehdy, pokud byla stavba později dodatečně povolena.

Politikův zástupce na stavebním úřadu stavby ospravedlňoval obavami ze zdražování. „Vlastník stavby (Filip Turek) měl v dobré víře za to, že uvedená stavba bude zlegalizována a s ohledem na růst cen na trhu se stavebními materiály a prací řemeslníků se rozhodl stavbu skoro dokončit,“ stojí v zápisu z ústního jednání z loňského srpna.

