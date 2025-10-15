Saúdové si na Turkovy výhrůžky „zabitím diplomata“ stěžovali závažnou nótou

Matěj Svěrák
Miroslava Sloupová
,
  12:50
Saúdská ambasáda si v roce 2017 stěžovala na výhrůžky čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jednomu z jejích diplomatů velmi závažnou nótou. Vyhodnotila je jako vyhrožování zabitím. Ministerstvo zahraničí tehdy kontaktovalo policii, sdělil redakci iDNES.cz mluvčí resortu Daniel Drake. Turek muži dal na auto papír s nakreslenou šibenicí.
„Dne 29. března 2017 obdrželo MZV diplomatickou nótu od Velvyslanectví Království Saúdské Arábie označenou jako VELMI ZÁVAŽNOU A URGENTNÍ, ve které nás informuje o výhrůžce zabitím vůči jednomu ze svých diplomatů,“ řekl mluvčí Drake.

„Vzhledem k tomu, že z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích pro nás vyplývá povinnost zabránit útokům na zahraniční diplomaty, neprodleně jsme kontaktovali Ochrannou službu Policie ČR,“ dodal.

Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice, na střeše vozu se našla i velká lovecká nábojnice, vyplynulo z policejního vyšetřování, které popsal web iRozhlas.cz.

Turek se tehdy hájil tím, že chtěl chránit svou přítelkyni, která mu tvrdila, že ji zaměstnanec pronásledoval. K incidentu mělo podle policie dojít v nočních hodinách v garáží rezidenčního domu Villa Park Strahov, kam zaparkoval svůj Volkswagen zaměstnanec Velvyslanectví Království Saúdské Arábie.

Kamerové záznamy

Kamerové záznamy krátce po odchodu zaměstnance z garáží pak zachycují Turka, jak vystupuje z garážového výtahu, prohlédne si parkoviště a odchází. Po dvanácti minutách se Turek vrací a přistupuje rovnou k vozidlu velvyslanectví. Odchází z dohledu kamer a umisťuje za stěrač papír s nakreslenou šibenicí.

Později odpoledne se řidič vrátil ke svému autu a podle policie nalezl na střeše auta postavenou nábojnici a vizitku. „Rovněž si myslím, že by mohlo jít o útok na mě kvůli tomu, že jsem Arab, cizinec nebo muslim,“ řekl podle webu dotyčný zaměstnanec na policii.

Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie

Pražští kriminalisté řešili případ jako vyhrožování s rasovým podtextem. „Vyhrožoval usmrcením jednotlivci pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost. Podezřelý se k činu doznal,“ uvedli policisté do zápisu. Redakce iDNES.cz kvůli tomuto případu Turkovo vyjádření shání.

Policisté nakonec, i vzhledem k tomu, že pracovník ambasády popřel, že v tu noc oslovil jakoukoliv dívku, došli k závěru, že šlo zjevně o záměnu osob. Státní zástupce změnil případ na přestupek proti občanskému soužití a předal ho Úřadu městské části Praha 6, který uložil Turkovi pokutu.

Musí prezident jmenovat Turka? Odborník vysvětluje, co říká Ústava

O Turkovi se mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Deník N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana Motoristé sobě na list podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.

Vstoupit do diskuse (238 příspěvků)

