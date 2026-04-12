Prezident s námi nespolupracuje, tak my s ním taky ne, řekl Turek. Pomstu odmítl

  12:38
Diskuze o roli prezidenta Petra Pavla a vlády v zahraniční politice i o bezpečnostní situaci ve světě dominovala debatě v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „Prezident dělá jednu chybu za druhou,“ řekl poslanec Filip Turek, kterého dříve hlava státu odmítla jmenovat ministrem zahraničí i životního prostředí.
Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip Turek. (30. března 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Nedávný spor mezi prezidentem a vládou o jeho (ne)účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře v se stal hlavním tématem diskuze v Partii. Moderátorka se nynějšího vládního zmocněnce pro klimatickou krizi a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) zeptala, zda nejde o osobní spor.

„Pan prezident s námi nespolupracuje, tak my nespolupracujeme s ním,“ řekl Turek s tím, že by prezident na summitu podle něj reprezentoval cíle opozice, nikoliv vládní koalice. „Rozhodl se sestoupit z Hradu do politického boje a vystupuje jako představitel opozice,“ sdělil dále. O pomstu podle Turka nejde, byť připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky (za Motoristy) k účasti Pavla na summitu souvisí s tahanicemi okolo ministerského postu.

Druhá diskutující, exministryně Jana Černochová (ODS), na to konto Turkovi ironicky doporučila, aby si nechal na karoserii auta napsat: „Ješitnost je můj nejoblíbenější hřích.“

Podle ní je problémem neschopnost dvou ústavních činitelů se domluvit, což vnímá především jako selhání premiéra Andreje Babiše (ANO). Zdůraznila, že účast na summitu by měla být vždy výsledkem dohody mezi prezidentem a předsedou vlády.

Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou

Další host ve studiu Radim Fiala (SPD) následně zpochybnil prezidentovu autoritu v zahraničí a odmítl, že by šlo o osobní spor. Navzdory tomu ale řekl, že on by se celou situaci pokusil uklidnit.

Diskuze o napětí mezi USA a Íránem

Dalším z témat debaty byla aktuální situace kolem napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Přestože příměří podle politiků zatím drží, jednání skončila bez dohody a Írán nadále hrozí dalšími útoky. Podle Turka je situace nepředvídatelná a dopady konfliktu nejvíce pociťuje Evropa. Zároveň zdůraznil, že jeho podpora americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi trvá.

Černochová upozornila na nevyváženost mezi americkou a íránskou delegací při jednáních a kritizovala postup Washingtonu. „Írán není Venezuela,“ řekla a připomněla americký vpád do Venezuely zkraje roku a zatčení prezidenta Nicoláse Madura.

Podle ní americký prezident v případě Íránu přecenil své síly a chybou bylo, že své kroky od začátku nekonzultoval se spojenci. Zároveň připomněla zhoršující se situaci v Libanonu, která podle ní komplikuje jeho možné přiblížení k západnímu světu.

Fiala uvedl, že pokud konflikt potrvá déle, přinese řadu negativních důsledků. Podle něj si Írán uvědomuje svůj vliv v Hormuzském průlivu a snaží se ho politicky i ekonomicky využít. Postup Spojených států označil za strategickou chybu a dodal, že zatím nelze mluvit o žádném vítězi konfliktu.

Poslední diskutující, Martin Dvořák (STAN), označil útok na Írán rovněž za špatné rozhodnutí. Podle něj jednotlivé strany vstupovaly do jednání s rozdílnými očekáváními, což vedlo k jejich neúspěchu. „Z toho celého konfliktu těží především Čína a Rusko,“ uvedl s tím, že konflikt nebude mít rychlý konec. Turek pak řekl, že tím, kdo z konflitku nejvíce těží, je izraleský premiér Benjamin Netanjahu.

„Přestaňte trucovat.“ Kovářová v debatě s Okamurou vyzvala vládu k jednání s Hradem

Kritizoval také výtky Donalda Trumpa vůči spojencům, kteří podle něj nepřišli Spojeným státům na pomoc. „Spojenci nemohou pomoci v konfliktu, o kterém nevěděli,“ uvedl Turek s tím, že NATO je obranná, nikoli útočná aliance. S tím souhlasil i Fiala, který zároveň označil Spojené státy za klíčového spojence České republiky. Podle něj současná vláda vztahy s USA udržuje.

Dvořák však upozornil na problematický aspekt vztahů s Donaldem Trumpem, kterým je podle něj neschopnost Česka plnit závazky vůči NATO. „Jakýkoli odpor a neplnění závazků Trump nelibě nese,“ uvedl. Černochová následně zdůraznila, že spoléhá na americkou administrativu jako celek, nikoli pouze na prezidenta.

Problém zvaný výdaje na obranu

Dalším tématem byly výdaje na obranu. Diskuze se stočila i k možnému navyšování obranného rozpočtu až k hranici 3,5 procenta HDP. Radim Fiala však upozornil na limity státního rozpočtu. „Pokud nebude ekonomicko-sociální stabilita naší země, tak za takovou zemi nepůjde nikdy nikdo bojovat,“ řekl.

Zároveň označil stav české armády za katastrofální. Připomněl však, že současná vláda podle něj vynakládá na obranu historicky nejvyšší částky. Černochová naopak zdůraznila, že Česko musí své závazky vůči NATO plnit. „Na plnění závazků mít jako republika musíme,“ uvedla.

Turek uvedl, že je pro navyšování výdajů na zbrojení, musí však být podle něj efektivní a část prostředků by měla zůstávat v domácí ekonomice. „Polsko je militantní země,“ řekl. Proti tomu se Černochová ohradila a Polska se zastala.

Turek zároveň sdělil, že se o výdajích na obranu neoficiálně jednalo i v Bílém domě a že současná vláda bude muset své kroky spojencům vysvětlovat. Podle něj má Česká republika se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Dodal také, že konflikt s Ruskem podle něj nevznikne, protože se Rusko NATO obává. „Nelze dávat výdaje jen na obranu,“ doplnil.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

12. dubna 2026  12:38

Standardní obrana nefunguje. Rusy děsí nový ukrajinský dron zvaný Marťan

Rusové tvrdí, že Ukrajinci používají nový dron „Marťan“, který efektivně působí...

Ukrajinci používají nové drony, proti nimž nefunguje standardní obrana. Tvrdí to starosta Horlivky v samozvané, Ruskem podporované, Doněcké lidové republice Ivan Prichodko. O bezpilotních letounech...

12. dubna 2026  12:33

OBRAZEM: 80 let s elektrickými parníky v Brně. První z Německa dovezly tanky

Flotila dopravního podniku na Brněnské přehradě čítá nyní sedm lodí, které vozí...

Jen rok po skončení druhé světové války začaly po Brněnské přehradě plout výletní lodě a přepravovat turisty. Zážitkovou plavbu, která tak letos slaví 80 let, vyhledává každý rok zhruba 280 tisíc...

12. dubna 2026  12:20

Zázrak plný dřiny trvá deset hodin. Když ryby šplhají vzhůru po vodopádu

Tisíce drobných ryb šplhá vzhůru po konžském vodopádu Luvilombo. (1. dubna 2026)

V Demokratické republice Kongo vědci pozorovali tisíce drobných ryb, jak šplhají vzhůru proti proudu patnácti metrovým vodopádem Luvilombo v horní části povodí řeky Kongo. Takový výkon může rybám...

12. dubna 2026  12:04

Mlýny bez elektřiny a drahá hnojiva. Válka ochromuje pěstování rýže ve Vietnamu

Farmář pracuje na rýžovém poli v Hanoji (17. března 2026)

Produkce rýže ve Vietnamu, jednom z největších vývozců na světě, naráží na problémy. Země se potýká s drahou elektřinou, kvůli které zastavují provoz rýžové mlýny. Zároveň čelí nedostatku a vysokým...

12. dubna 2026

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:28

Jsi namol? Výborně, tady podepiš. Rusko loví muže do armády, tlačí i na studenty

Na ulici v Petrohradu byla instalována venkovní reklamní konstrukce se sloganem...

Ruští náboráři stále častěji nutí k podpisu vojenských smluv opilé muže, kteří netuší, co skutečně stvrzují. Podle aktivistů nejde o ojedinělé případy, ale o rozšířenou praxi. Armáda přitom sahá...

12. dubna 2026  11:20

Ukrajina a Rusko se obviňují z porušování velikonočního příměří v tisících případů

Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026)

Ukrajina a Rusko se obviňují z porušování příměří, vyhlášeného na pravoslavné Velikonoce. Rusové klid zbraní porušili ve 2299 případech, tvrdí Kyjev. Moskva obvinila ukrajinské vojáky, že příměří...

12. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  11:18

Konec protestů. Irská policie v Dublinu vyhnala blokující traktory a náklaďáky

Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských...

Irská policie v neděli odstranila traktory a nákladní automobily, které pět dní blokovaly dopravu v centru Dublinu na protest proti prudce rostoucím cenám pohonných hmot. Vláda se tím snaží omezit...

12. dubna 2026  11:01

Dokud budu mít energii, jdu do toho, říká dvěma Anděly oceněný Michal Prokop

V kategorii Sólový interpret vyhrál Michal Prokop a Framus Five. (11. dubna...

Nejlepší album roku 2025 natočil podle mínění Akademie populární hudby Michal Prokop s kapelou Framus Five. Nese název Ostraka a Prokop byl za něj soškou Anděl oceněný také v kategorii Sólový...

12. dubna 2026  10:53

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:16

Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže...

Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro...

12. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:55

