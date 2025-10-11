Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

V relaci CNN Prima News odmítl, že by psal rasistické zprávy a označil články Deníku N za „diskreditační kampaň“. Turek se hodlá bránit „masivními“ právními kroky.
„Moje osobnost je známá desítky let na sítích. A kohokoliv bych se zeptal, zda zaznamenal rasistické příspěvky,“ uvedl Turek. Odmítl hlavně nařčení z komentování žhářského útoku tří neonacistů na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku, při němž utrpěla vážné popáleniny tehdy dvouletá dívka Natálka.
Turek dále uvedl, že doufá v zastání veřejnosti, která ho zná.
Deník N mezitím přišel s dalšími zjištěními ohledně aktivity Filipa Turka na sociálních sítích. Některé rasistické příspěvky podle Deníku N kandidát na ministra zahraničí nesmazal. V stále aktivních příspěvcích například operuje se sídlem nacistického vůdce či rasistickým způsobem komentuje útok na muslimy na Novém Zélandu.
