Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra zahraničí Filip Turek v reportáži pro CNN Prima News promluvil o kauze se smazanými zprávami, na které upozornil Deník N. Odmítl, že by komentoval žhářský útok na romskou rodinu.

Zahájení závěrečné fáze volební kampaně strany Motoristé sobě. Na snímku Filip Turek. (23. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V relaci CNN Prima News odmítl, že by psal rasistické zprávy a označil články Deníku N za „diskreditační kampaň“. Turek se hodlá bránit „masivními“ právními kroky.

„Moje osobnost je známá desítky let na sítích. A kohokoliv bych se zeptal, zda zaznamenal rasistické příspěvky,“ uvedl Turek. Odmítl hlavně nařčení z komentování žhářského útoku tří neonacistů na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku, při němž utrpěla vážné popáleniny tehdy dvouletá dívka Natálka.

Turek dále uvedl, že doufá v zastání veřejnosti, která ho zná.

Deník N mezitím přišel s dalšími zjištěními ohledně aktivity Filipa Turka na sociálních sítích. Některé rasistické příspěvky podle Deníku N kandidát na ministra zahraničí nesmazal. V stále aktivních příspěvcích například operuje se sídlem nacistického vůdce či rasistickým způsobem komentuje útok na muslimy na Novém Zélandu.

Připravujeme podrobnosti...

Nejčtenější

