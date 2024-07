Turkovo přiznání. Auto prodal za 4,5 milionu, z firem má 250 tisíc měsíčně

Jaké příjmy tedy Turek, který zatím o svých výdělcích spíš mlčel, v prohlášení přiznal? Celkem 4,5 milionu vydělal třeba na prodeji auta. Jako jednatel ve společnosti Art of Performance si měsíčně přijde na 125 tisíc korun. Stejná částka mu měsíčně chodí i ze společnosti Transgas.

V prohlášení ještě Turek uvádí, že je prezidentem Jaguar Clubu a ambasadorem Západočeské asociace romských podnikatelů. Obě funkce ale vykonává zdarma.

Turek až do této chvíle o svých příjmech a majetku spíš mlčel. „Vzhledem k obrovskému a nekončícímu množství novinářských dotazů směřujících na osobu Filipa Turka v posledních dnech není v našich kapacitách ve vámi požadovaném termínu zaslat podrobnou odpověď,“ odmítl před časem mluvčí Přísahy Ondřej Požár žádost o zodpovězení několika dotazů týkajících se majetku politického nováčka, který byl do Bruselu zvolen za koalici Přísaha a Motoristé sobě.

Turkovy majetkové poměry jsou přitom ostře sledovanou záležitostí. V případě jeho jediné nemovitosti v pražské Dubči se totiž podle zjištění iDNES.cz přišlo při revizi katastru na to, že stavba na pozemku není v katastrálních mapách vidět a není vyloučené, že byla postavená načerno.

„Domek tam stojí od roku 1994. Pokud jej tam tehdy někdo postavil načerno, určitě za to přišel do pekla. S úřadem v této věci komunikují moji právníci a řeší to intenzivně, neboť se domnívám, že další kauzu Čapí hnízdo – tentokrát v podání zahradní chata Filipa Turka – by už Česká republika asi nepřežila. Bohužel máme stavební zákon horší než v Pásmu Gazy, nejsem si zcela jistý, že za to mám zodpovědnost,“ řekl k tomu iDNES.cz Turek. Nemovitost v Dubči zčásti zdědil, zčásti ji odkoupil za více než 660 tisíc korun.

Poslanci kromě svých výdělků za poslední tři roky podávají také majetkové přiznání. Tato prohlášení se ale předkládají předsedovi a jsou přístupná pouze příslušným orgánům.