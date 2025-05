Václav Klaus s Filipem Turkem na křtu své knihy Od Beneše po Ukrajinu: 80 let od konce 2. světové války (29. duben 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Turek ve vyjádření na Instagramu uvedl, že si pozvání od prezidenta Petra Pavla váží, ale nepozvání Zemana s Klausem považuje za „nesprávné“, a proto účast odmítl. „Bývalé hlavy státu by měly být přítomny na takto významné vzpomínkové akci. Diplomatický protokol by měl být dodržen a úcta k ústavním tradicím a k bývalému úřadu by měla převážit nad současnými rozdíly v názorech,“ uvedl Turek.

Turek ve svém vyjádření dále vyzdvihuje československý boj proti nacistickému útlaku a zmiňuje například generála Ludvíka Svobodu. „Je zásadní, abychom nezkreslovali historii. I když jsem zarytý antikomunista z antikomunistického prostředí, odmítám jednostranný výklad dějin. Na osvobození Československa se podílely armády z východu i západu, každá svým dílem, a všem patří naše úcta a vděčnost. Historie nás učí, že svoboda vyžaduje oběti napříč národy a ideologiemi,“ pokračuje Turek přičemž sám sebe v příspěvku označil za „milovníka historie“.

Bývalý prezident Václav Klaus se vyjádřil ke svému vynechání z oslav na Hradě už dříve. „Osmého května se pořádá jakýsi večer k osmdesátému výročí konce 2. světové války. Bývalý prezident není pozván na Pražský hrad,“ řekl v pondělí večer Klaus při přednášce Od Beneše po Ukrajinu. Klaus nedávno pokřtil svou knihu, která se věnuje právě 80 letům od konce druhé světové války. Na křtu na Staroměstském náměstí byl přítomen i Filip Turek.

Pozvánku na Hrad neobdržel ani Klausův nástupce ve funkci Miloš Zeman, což již dříve potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Pražský hrad vynechání bývalých hlav státu nekomentoval přímo, sdělil ale, že seznam hostů se pro každou akci mění. „Bývalí prezidenti České republiky Václav Klaus a Miloš Zeman s manželkami a paní Dagmar Havlová jsou každoročně zváni na slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu dne 28. října, tedy ke dni, který se vztahuje k české státnosti,“ uvedl Hrad dříve.