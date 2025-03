Zvažuji sněmovní volby. Filip Turek o setkání s Muskem i možné kandidatuře

Mezi českými politiky patříte k hlavním příznivcům Donalda Trumpa. Podobně jako europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který označil jeho nástup za impozantní a obdivoval, jak hned od prvních dnů vládl pomocí dekretů. V posledních dnech, kdy se Trump opakovaně pustil do Ukrajiny, už ale Vondra brzdí a říká, že s tím nesouhlasí a vlastně nikdy nepatřil do jeho fanklubu. Jak to máte vy?

Já jsem stále nadšen. Ale neznamená to, že souhlasím s každou větičkou, kterou Trump pronese, a ani nehodlám každé jeho slovo podrobně analyzovat. Ty ostré výroky o Ukrajině jsou spíše součástí jeho tvrdé vyjednávací pozice. Ostatně už v kampani jsme od něj mohli slyšet výroky, které byly až nesmyslně tvrdé. Na mítinku v Jižní Karolíně řekl, že když nebudou unijní státy plnit své závazky vůči NATO, tak do Evropy pozve Putina a řekne mu, ať si tu dělá, co chce.

Zelenskyj pokračuje v postoji, který odmítá jakékoli kompromisy. Jeho vystupování v Bílém domě bylo nevhodné jak formou, tak i obsahem. Filip Turek