„V tuto chvíli k tomu bohužel nedokážu nic říci. Je to poměrně čerstvá informace. My dnes budeme vydávat tradiční tiskovou zprávu po setkání pana prezidenta s kandidáty na ministry. Jestli tam ale bude už nějaká informace i o panu Turkovi a dalším postupu, zatím opravdu nevím,“ řekl iDNES.cz mluvčí Hradu Filip Platoš.
Prezident Pavel se v pondělí sešel s kandidátem na ministra kultury Otou Klempířem a nominantem do čela resortu sportu Borisem Šťastným.
„Filip Turek je hospitalizován v jedné z pražských nemocnic, podstupuje infuzní terapii v souvislosti s vyhřezlou meziobratlovou ploténkou, je pod silnými léky na bolest. To mu komplikuje i jeho práci a činnost v následujících dnech,“ uvedl na Hradě Šťastný. Prezidentovi předal omluvný dopis, který Turek sám diktoval.
Šťastný předpokládá, že se Turek bude moci brzy s prezidentem setkat. Termín ale odmítl odhadovat: „Neumím predikovat, jak se jeho stav bude vyvíjet.“
Turek později poslal vzkaz z nemocničního lůžka. „Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře. Vychutnávám si tak péči úžasných pracovníků našeho zdravotnictví a zázračných lékařů a snad mezi kapačkami první hodiny skutečného odpočinku po pár letech,“ píše na Instagramu.
Dodává, že má za sebou po roce i svou „oblíbenou „techno-zábavu“ v podobě magnetické rezonance. Kdo z vás ji má za sebou a jak jste si to užili? Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor,“ dodává poslanec.
Na otázku, zda je v plánu náhradní termín schůzky s Turkem, či zda je možné, že nová vláda vznikne zatím bez něj, reagoval předseda Motoristů Petr Macinka stroze.
„Netuším,“ odvětil. Redakce se stejným dotazem oslovila i Turka, mluvčí Motoristů i budoucího premiéra Andreje Babiše z ANO. Zatím se však nevyjádřili.
Prezident minulý týden oznámil, že Babiše do funkce premiéra jmenuje v úterý. Učinil tak poté, co šéf ANO dodržel dohodu a ve čtvrtek informoval veřejnost o způsobu řešení svého střetu zájmu.
Turka odmítá přes polovinu Čechů
Podle průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas nechce Turka ministrem životních prostředí 52 procent lidí, ve vládě ho chce 30 procent a zhruba 17 procent odpovědělo, že neví.
Jmenování ministrů by se podle předsedy SPD Tomia Okamury mělo odehrát do několika dní poté, co se stane Babiš premiérem. „V případě, že by k jmenování vlády mělo dojít v řádu dní po jmenování předsedy Babiše premiérem, máme naplánována dvě až tři zasedání ještě před Vánoci,“ řekl Okamura v pátek.
Není tak jasné, zda se do té doby stihne uskutečnit avizovaná schůzka mezi Turkem a prezidentem. Pokud by se tak nestalo a Pavel by se rozhodl ho do funkce zatím nejmenovat, je možné, že někoho dočasně pověří řízením resortu životního prostředí.
Prezident má s Turkem problém
Prezident měl Turka přijmout jako posledního nominanta do vznikající vlády. Šlo asi o nejvíce očekávanou schůzku z ministerských kandidátů. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
Poslanec Motoristů čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Občané by podle prezidenta měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou stíhaní pro trestný čin. Míní, že možná by bylo užitečné, kdyby Ústavní soud v této věci rozhodl o kompetenční žalobě.
Předseda Motoristů Petr Macinka však uvedl, že Turek je jejich jediný kandidát na danou ministerskou pozici. Turka podle Macinky skandalizují novinové titulky, které jsou ale podle něj odlišné od reality. Varianta, že by ministerstvo neřídil Turek, ale někdo jiný z pověření, je o několik kroků napřed, dodal.
Turek chtěl původně na Hradě prezidentovi vysvětlit kauzy, kvůli kterým v poslední době čelí kritice. Jde především o rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. V rozhovoru pro iDNES.cz Turek uvedl, že podle něho neexistují právní důvody pro jeho nejmenování do funkce. „Svatoušek určitě nejsem. Můj mediální obraz je špatný, ale právně jsem bezúhonný,“ řekl Turek.
O tom, že kandidát na ministra životního prostředí v pondělí nedorazí na očekávanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem, informoval v neděli večer Hrad. Omluvil se ze zdravotních důvodů.
Operace? Ozvalo se mi staré zranění, uvedl Turek
Své zdravotní indispozice Turek předtím popsal redakci iDNES.cz. „Ozvalo se mi staré zranění páteře a je dokonce diskutována operace,“ sdělil Turek v neděli po poledni.
Ještě v poledne přitom v Otázkách Václava Moravce říkal Turkův spolustraník Boris Šťastný, že v jeho návštěvu Hradu věří. „Aktuálně je ale prakticky upoután na lůžko s vyhřezlou ploténkou,“ doplnil.
Stejnou informaci o jeho zdravotní indispozici přinesl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové i předseda Motoristů Petr Macinka, který mu popřál hodně zdraví. „Nemůže se moc hýbat, ale snad to nějak zvládne,“ podotkl.