Turek a Macinka dorazili k Zemanovi do Lán. Přivezli mu churros z KFC

Lukáš Linhart
  11:16aktualizováno  11:33
Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka a poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek se v sobotu sešli s bývalým prezidentem Milošem Zemanem v jeho lánském sídle. Přivezli mu sladkou pochoutku churros z KFC. Přišli na zdvořilostní návštěvu, uvedli reportérovi iDNES.cz
Petr Macinka, Filip Turek, návštěva u exprezident Miloš Zeman. Na návštěvu za...

Petr Macinka, Filip Turek, návštěva u exprezident Miloš Zeman. Na návštěvu za Milošem Zemanem přijeli Turek s Macinkou. Dovezli mu churros z KFC. (31. ledna 2026). | foto:  Petr Topič, MAFRA

8 fotografií

Setkání tří mužů začalo v sobotu po jedenácté hodině v domě exprezidenta Miloše Zemana. Ministra a poslance uvítala manželka Miloše Zemana Ivana Zemanová.

Na dotaz, zda chtějí s exprezidentem řešit události posledních dnů řekli, že pokud se na to bývalý prezident Zeman zeptá, tak se o tom bavit budou. Vicepremiér pak dodal že se jedná pouze o zdvořilostní návštěvu. „Nějakou dobu jsme se neviděli,“ řekl.

Otázka, zda budou od bývalého prezidenta požadovat radu, jak si v konfliktu s hradem dál počítat, ministr zahraničí rozesmála. „Rady by tady měl dostávat někdo jiný. Ale komu není rady … ,“ dodal se smíchem.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

