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Nové záběry před nehodou: Turek projel odbočovacím pruhem rovně

Tereza Krocová
  14:56
Auto poslance Filipa Turka zachytily v pondělí bezpečnostní kamery v centru Prahy jen několik okamžiků před nehodou. Záběry, které se začaly šířit na sociálních sítích, ukazují, jak jeho Mercedes třídy G předjíždí kolonu vozidel odbočovacím pruhem. Krátce nato se v křižovatce střetne s nemocničním vozem se zapnutými výstražnými světly a zvukovým znamením. Ten po nárazu skončil převrácený na střeše.

Provoz u místa nehody je kvůli opravám vodovodu dočasně upravený. Před křižovatkou Ječné a Sokolské ulice v oblasti I. P. Pavlova je uzavřen druhý pruh zleva a hned za ní pak oba levé pruhy. Kvůli tomu pruh, kterým řidiči běžně odbočují do Rumunské ulice, je dočasně předělaný na odbočovací už před náměstím. Právě v tomto pruhu jel na zelenou v pondělí kolem poledne Turek.

Podle videa je zřejmé, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal objížděl kolonu aut svým Mercedesem třídy G odbočovacím pruhem. Na jeho konci ale místo odbočení pokračuje rovně, kde se střetne s nemocničním vozem.

„Je to opravdu méně přehledná křižovatka s hustým provozem, velkou koncentrací tramvají, chodců a všeho. Kolikrát není vidět, odkud co houká, protože tam jsou kolony a auta si vzájemně zakrývají výhled,“ komentoval pro iDNES.cz místo incidentu ještě před zjištěním nových okolností dopravní expert Pavel Greiner.

„Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu,“ reagoval na nové záběry šéf hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.

Redakce iDNES.cz shání Turkovo vyjádření.

Kvůli opravám vodovodu je pruh, kterým řidiči běžně odbočují do Rumunské ulice, dočasně předělaný na odbočovací už před náměstím.

„Mrzí mě to“

Poslanec za Motoristy Turek boural v pondělí krátce po poledni v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. „Mrzí mě to,“ řekl pro iDNES.cz poslanec za Motoristy. Turek jel vozem Mercedes třídy G.

Podle jeho slov se nejednalo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ dodal s tím, že je důležité jezdit opatrně. Turek z nehody vyvázl bez zranění. Podstoupil dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, dodal.

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. Na snímku je vozidlo, které bylo srážkou také poškozeno. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
18 fotografií

Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs v pondělí sdělil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle Kirse utrpět vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ řekl.

Policejní mluvčí Eva Kropáčová v úterý pro iDNES.cz uvedla, že vyšetřování nehody pokračuje. „Zatím nemáme nové informace. Stále vyslýcháme svědky,“ řekla.

Velké auto může zvýšit agresi, majáky zase pocit moci, říká expert o Turkově nehodě

Redakce v úterý zveřejnila video z nehody, na kterém je vidět, jak se Turkovo auto srazí s nemocničním vozem, který míří do křižovatky po tramvajovém pásu. Turek, který vjede na křižovatku se svým vozem, narazí do zadní části houkajícího auta, které se po střetu otočí na střechu. Přihlížející chodec odskakuje od letící části z odmrštěného sanitního vozu. Následně je vidět, jak poslanec strany Motoristů sobě běží k převrácenému autu.

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