Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs pro iDNES.cz v pondělí po nehodě upřesnil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle Kirse utrpět vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ doplnil.
Turek krátce po nehodě z místa odjel stejným vozem značky Mercedes Benz, se kterým boural. Odpoledne se zúčastnil jednání vlády ve Strakově akademii. Událost zhruba na tři čtvrtě hodiny zablokovala provoz šesti tramvajových linek mezi I. P. Pavlova a Karlovým náměstím.
Již v pondělí Turek zveřejnil na sociálních sítích video, na kterém uvedl, že ho situace mrzí, podobně mluvil také druhý den. „Je mi moc líto, že došlo ke zranění řidiče druhého vozu. O jeho zdravotní stav se samozřejmě aktivně zajímám. Napsal jsem dopis vedení Nemocnice Na Homolce, aby laskavě vyřídili mé pozdravy, a pokud bude pan řidič souhlasit, informovali mě o jeho zdravotním stavu,“ napsal v úterý Turek ve vyjádření zaslaném redakci iDNES.cz.
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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Redakce v úterý zveřejnila video z nehody, na kterém je vidět, jak se Turkovo auto srazí s nemocničním vozem, který míří do křižovatky po tramvajovém pásu. Turek, který vjede na křižovatku se svým vozem, narazí do zadní části houkajícího auta, které se po střetu otočí na střechu. Přihlížející chodec odskakuje od letící části z odmrštěného sanitního vozu. Následně je vidět, jak poslanec strany Motoristů sobě běží k převrácenému autu.