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Turek napsal do Homolky. Chce vědět, jak je na tom zraněný řidič

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  12:21
Poslanec Filip Turek měl v pondělí dopravní nehodu, při které se střetl s nemocničním vozem, to se převrátilo. Řidič skončil s vážnými zraněními v pražské Nemocnici na Homolce. „Vedení nemocnice jsem poslal dopis, o zdravotní stav pana řidiče se aktivně zajímám,“ uvedl v úterý vládní zmocněnec pro Green Deal.

Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs pro iDNES.cz v pondělí po nehodě upřesnil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle Kirse utrpět vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ doplnil.

Turek krátce po nehodě z místa odjel stejným vozem značky Mercedes Benz, se kterým boural. Odpoledne se zúčastnil jednání vlády ve Strakově akademii. Událost zhruba na tři čtvrtě hodiny zablokovala provoz šesti tramvajových linek mezi I. P. Pavlova a Karlovým náměstím.

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Již v pondělí Turek zveřejnil na sociálních sítích video, na kterém uvedl, že ho situace mrzí, podobně mluvil také druhý den. „Je mi moc líto, že došlo ke zranění řidiče druhého vozu. O jeho zdravotní stav se samozřejmě aktivně zajímám. Napsal jsem dopis vedení Nemocnice Na Homolce, aby laskavě vyřídili mé pozdravy, a pokud bude pan řidič souhlasit, informovali mě o jeho zdravotním stavu,“ napsal v úterý Turek ve vyjádření zaslaném redakci iDNES.cz.

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Redakce v úterý zveřejnila video z nehody, na kterém je vidět, jak se Turkovo auto srazí s nemocničním vozem, který míří do křižovatky po tramvajovém pásu. Turek, který vjede na křižovatku se svým vozem, narazí do zadní části houkajícího auta, které se po střetu otočí na střechu. Přihlížející chodec odskakuje od letící části z odmrštěného sanitního vozu. Následně je vidět, jak poslanec strany Motoristů sobě běží k převrácenému autu.

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Poslanec Filip Turek v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácená na střeše. (13. července 2026)
Kamera zachytila Turkovu nehodu v Praze. Auto letělo vzduchem.
Poslanec za Motoristy Filip Turek měl v pondělí krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy. (13. července 2026)
Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)
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