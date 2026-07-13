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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

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Aktualizujeme   13:00aktualizováno  13:31
Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem, to se převrátilo na střechu. „Mrzí mě to,“ řekl pro iDNES.cz poslanec za Motoristy.

Auto, které pro Nemocnici Na Homolce zajišťuje převozy krve, skončilo po nárazu převrácené na střeše.

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
Poslanec Filip Turek u svého vozu, který v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácená na střeše. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
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Poslanec následně informace o nehodě serveru iDNES.cz sám potvrdil. „Ano, je to tak. Měl jsem nehodu. Teď tedy pokračuji tím autem, se kterým jsem měl nehodu, normálně na ministerstvo,“ uvedl Turek.

„Je to jednoduchý, jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo shora. Tím, že mám větší auto, tak se to menší převrátilo,“ popsal událost pro iDNES.cz vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Podle jeho slov se nejednalo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ dodal s tím, že je důležité jezdit opatrně. Turek z nehody vyvázl bez zranění.

Mluvčí pražské Záchranné služby Karel Kirs pak pro iDNES.cz upřesnil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle mluvčího utrpět středně těžké poranění hlavy. „Muže jsme transportovali do traumacentra,“ dodal.

O incidentu jako první informoval server Novinky.cz. Případem se zabývá policie.

„V pondělí se stala dopravní nehoda osobního vozidla a sanitního vozu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a je tam omezená doprava,“ řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Událost zhruba na tři čtvrtě hodiny zablokovala provoz šesti tramvajových linek mezi I. P. Pavlova a Karlovým náměstím.

Nejen rychlá jízda. Policie Turka podezřívá, že jel bez dálniční známky

Turek v loni dubnu zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru s rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu. Nejprve tvrdil, že takto rychle jel po německé dálnici, kde platí neomezená rychlost. Následně se ukázalo, že to bylo v západních Čechách.

„Velmi jsem se poučil. Svého jednání je mi líto, nedomyslel jsem následky, ani to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě,“ uvedl poté a dodal, že v úterý daroval 50 tisíc korun Fondu pro oběti nehod.

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