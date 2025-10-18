Turek po kauzách slaví jubileum. Na oslavu pozval Macinku i členy Jaguar klubu

Matěj Svěrák
  11:20
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci dorazili milovníci veteránů i Turkovy kolegové z politiky, třeba Petr Macinka. V 11. hodin na Turkovu počest proběhne spanilá jízda s anglickými veterány.
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicáté narozeniny. U karlovarského Grandhotelu Pupp stojí řada veteránů. (18. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

36 fotografií

Velkolepou oslavu spoluorganizuje Jaguar klub, kde Turek vystupuje jako prezident. Vedle předsedy Motoristů Macinky a dalších politiků se oslav a spanilé jízdy účastní také třeba syn developera Passera Radim.

„Letošní Vary budou velmi specifické a to primárně proto, že náš prezident a zakladatel oslaví své 40. vyrobeniny,“ píše v pozvánce autoklub, který dodává, že v hotelu je připraveno třicet pokojů pro hosty, přičemž po všech účastnících je vyžadováno sváteční oblečení.

Samotná spanilá jízda proběhne zejména s anglickými veterány Jaguar, Aston Martin či Rolls Royce. Posádky odpoledne pojedou od hotelu až na Vítkovu Horu v Karlových Varech. Hned poté se pozvaní hosté přemístí na Turkovu oslavu.

Klaus odepsal Turka: Nadávám mu, ministr nebude, soudí exprezident

Turek se narodil 15. října, oslavu již tradičně pořádá vždy nadcházející víkend v karlovarském hotelu.

Letos Turek v den svých narozenin zveřejnil video, ve kterém se ohradil proti obviněním, že měl v minulosti psát nevhodné příspěvky na sociální sítě. Motoristy označil za klíčovou politikou sílu nutnou pro vznik budoucí vlády a naznačil, že útoky proti němu jsou motivované snahou oslabit stranu. Motoristé a SPD vyjednávají s vítězem sněmovních voleb hnutím ANO o nové vládě.

Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem

Deník N minulý týden zveřejnil článek o tom, že Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Server iRozhlas.cz následně informoval, že čestný prezident Motoristů sobě před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování.

Vstoupit do diskuse

