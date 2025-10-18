Velkolepou oslavu spoluorganizuje Jaguar klub, kde Turek vystupuje jako prezident. Vedle předsedy Motoristů Macinky a dalších politiků se oslav a spanilé jízdy účastní také třeba syn developera Passera Radim.
„Letošní Vary budou velmi specifické a to primárně proto, že náš prezident a zakladatel oslaví své 40. vyrobeniny,“ píše v pozvánce autoklub, který dodává, že v hotelu je připraveno třicet pokojů pro hosty, přičemž po všech účastnících je vyžadováno sváteční oblečení.
Samotná spanilá jízda proběhne zejména s anglickými veterány Jaguar, Aston Martin či Rolls Royce. Posádky odpoledne pojedou od hotelu až na Vítkovu Horu v Karlových Varech. Hned poté se pozvaní hosté přemístí na Turkovu oslavu.
|
Klaus odepsal Turka: Nadávám mu, ministr nebude, soudí exprezident
Turek se narodil 15. října, oslavu již tradičně pořádá vždy nadcházející víkend v karlovarském hotelu.
Letos Turek v den svých narozenin zveřejnil video, ve kterém se ohradil proti obviněním, že měl v minulosti psát nevhodné příspěvky na sociální sítě. Motoristy označil za klíčovou politikou sílu nutnou pro vznik budoucí vlády a naznačil, že útoky proti němu jsou motivované snahou oslabit stranu. Motoristé a SPD vyjednávají s vítězem sněmovních voleb hnutím ANO o nové vládě.
|
Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem
Deník N minulý týden zveřejnil článek o tom, že Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Server iRozhlas.cz následně informoval, že čestný prezident Motoristů sobě před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování.