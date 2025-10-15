Jsme důležitý článek, řekl Turek v garáži a popřál si k narozeninám. Kauzy odmítá

Lídr Motoristů Filip Turek se po sérii mediálních kauz ohradil proti obviněním, že v minulosti psal nevhodné příspěvky na sociální sítě. Ve videu zveřejněném ke svým dnešním čtyřicátým narozeninám označil Motoristy za klíčovou sílu pro vznik budoucí vlády a naznačil, že útoky proti němu jsou motivované snahou oslabit hnutí.

„Ta povolební matematika je taková, že jsme poměrně dost důležitý článek. Pokud tahle republika má projít změnou, musí být součástí příští vlády Motoristé. Bez nás se nastávající vláda bude muset opřít o stávající vládní členy,“ uvedl Turek ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.

Podle něj si současná vláda i opozice uvědomují, že Motoristé mohou hrát klíčovou roli při sestavování budoucí vládní většiny. „Toho je si budoucí opozice, která je stále při moci, velmi dobře vědoma. Za každou cenu mě chtějí odepsat,“ prohlásil čestný prezident Motoristů, o kterém se mluví jako o budoucím ministrovi zahraničí.

Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem

Po úspěšném výsledku v parlamentních volbách Deník N zveřejnil článek o tom, že Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Server iRozhlas.cz následně informoval, že čestný prezident Motoristů sobě před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici.

„Vyrostl jsem na Český sodě“

Turek ve videu natočeném v garáži na tyto aktuální kauzy zareagoval. Tvrdí, že jde o účelovou snahu poškodit jeho pověst.

„Uznávám, že ne vše, co jsem kdy napsal, bylo správně. Vyrostl jsem na Český sodě (satirický pořad České televize, který se vysílal mezi lety 1993 a 1997, pozn. aut.), kde humor neměl hranice. Nicméně nejsem žádnej rasista a nepodporuju žádnou formu ubližování komukoli,“ uvedl.

Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie

Lídr Motoristů připomněl, že jeho příspěvky už v minulosti prověřovala policie během eurovoleb, a pozastavil se nad tím, proč se po roce objevily nové. „Není ale divný, že se tam bůhví díky komu po roce objevily nový věci?“ ptá se ve videu.

Na závěr nahrávky, ve které shrnuje dění posledních dnů, si popřál k narozeninám. „Dneska je mi čtyřicet let. A slavím to tady se svou sto padesátou kauzou,“ uvedl ironicky Turek.

Měl by se Filip Turek stát ministrem zahraničí?

