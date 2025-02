Do šesti let bude síť dálnic hotová, řekl Kupka. Turkovi vadí, že to brzdí ekologové

„Jsem samozřejmě rád za každý nový postavený úsek dálnice, víme však, že nejdelší je ta fáze získávání povolení a je potřeba si uvědomit, že je chybou, že umožňujeme zeleným fanatikům do stavby zasahovat. Kvůli tomu nepostupují tak rychle, jako v jiných zemích,“ uvedl Filip Turek na téma stavby dálnic v Česku. Rok 2033 pro dostavbu základní dálniční sítě je podle něj realističtější, ale netroufá si říct, jestli bude splněn.

„Platí, že čím dřív jsme k blízko k samotné stavbě, tím více je práce s investicemi. Velmi významně se zvýšila stavba dalších úseků, pro příští rok bude více než 90 kilometrů nových dálnic a pro rok 2027 to bude více než 100 kilometrů,“ uvedl Kupka s tím, že dělá vše pro to, aby Česká republika dokončila síť dálnic.

S Turkem se shodli na tom, že by se ale neměla výrazně omezovat vlastnická práva majitelů pozemků.

„Domnívám se, že v zájmu výstaveb má být člověk, ne ekologie,“ řekl Turek. Pokud dálnici chceme, je potřeba ji postavit. Musíme přestat financovat neziskové organizace, které bojkotují výstavbu, uvedl s tím, že ekolog nesmí mít větší váhu než lidé.

„Neziskovky a ekologové. Dokud bude aktivista silnější než člověk nebo vláda, která chce postavit dálnici, budou pořád problémy,“ uvedl Turek na otázku, v čem vidí největší problém ve stavbě českých dálnic.

„V jižních Čechách jsme zprovoznili část dálnice a postupujeme,“ uvedl Kupka. Ohledně plánované dálnice do Vídně uvedl, že se stavbu bude snažit urychlit. Menší komplikací je podle něj Novomlýnská nádrž, kde bude stavba poněkud složitější.

Neomezená rychlost na dálnicích

„Spustíme možnost jezdit do rychlosti 150 kilometrů na jihočeské dálnici D3,“ řekl Kupka. Neomezená rychlost by podle něj bylo téma vhodné k diskuzi, chce však zajistit, aby na českých komunikacích umíralo co nejméně lidí. „Potom, co si to vyzkoušíme v jižních Čechách, můžeme se bavit o dalších takových možnostech,“ dodal.

Stát v tomto roce podle dřívějších informací zahájí stavbu více než 50 kilometrů nových dálnic. Mezi nimi by měl být například i poslední nedokončený úsek dálnice D1 u Přerova. Dokončeno bude dalších 25,5 kilometru dálnic. Zároveň by měla začít stavba téměř 93 kilometrů silnic první třídy. V Česku je rozestavěno přes 131 kilometrů dálnic, otevírat by se měly postupně v příštích letech.

V loňském roce stát zprovoznil 46,5 kilometru dálnic, přibližně dvakrát více než předloni. Řidiči začali loni nově jezdit po části dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, dále po D35 mezi Opatovicemi a Časy a po novém úseku D4 mezi Příbramí a Pískem. Otevřely se i obchvaty Otrokovic po D55, kolem Lubence na dálnici D6 a kolem Panenského Týnce na D7. Dalších téměř 23 nových kilometrů přibylo na silnicích první třídy.