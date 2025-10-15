Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování. Turek se tehdy hájil tím, že chtěl chránit svou přítelkyni, která mu tvrdila, že ji zaměstnanec pronásledoval. Policisté případ nakonec vyhodnotili jako přestupek.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025)

O vyšetřování z roku 2017 informoval nyní web iRozhlas.cz. K incidentu mělo podle policie dojít v nočních hodinách v garáží rezidenčního domu Villa Park Strahov, kam zaparkoval svůj Volkswagen zaměstnanec Velvyslanectví Království Saúdské Arábie.

Kamerové záznamy krátce po odchodu zaměstnance z garáží pak zachycují Turka, jak vystupuje z garážového výtahu, prohlédne si parkoviště a odchází. Po dvanácti minutách se Turek vrací a přistupuje rovnou k vozidlu velvyslanectví. Odchází z dohledu kamer a umisťuje za stěrač papír s nakreslenou šibenicí.

Později odpoledne se řidič vrátil ke svému autu a podle policie nalezl na střeše auta postavenu nábojnici a vizitku.

Turek byl kvůli screenům na policii už po eurovolbách. Nic závadného nenašli, tvrdí

„Rovněž si myslím, že by mohlo jít o útok na mě kvůli tomu, že jsem Arab, cizinec nebo muslim,“ řekl podle webu dotyčný zaměstnanec na policii.

Redakce iDNES.cz kvůli tomuto případu Turkovo vyjádření shání.

Pražští kriminalisté řešili případ jako vyhrožování s rasovým podtextem. „Vyhrožoval usmrcením jednotlivci pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost. Podezřelý se k činu doznal,“ uvedli policisté do zápisu.

Měl by se Filip Turek stát ministrem zahraničí?

Sám Turek se policii tehdy hájil tím, že v žádném případě nešlo o rasismus a ani nevěděl, že jde o muže arabské národnosti. K tomu uváděl, že se chtěl zastat své tehdejší přítelkyně, která mu sdělila, že jí dotyčný řidič pronásledoval.

Policisté nakonec, i vzhledem k tomu, že pracovník ambasády popřel, že v tu noc oslovil jakoukoliv dívku, došli k závěru, že šlo zjevně o záměnu osob.

Státní zástupce změnil případ na přestupek proti občanskému soužití a předal ho Úřadu městské části Praha 6, který uložil Turkovi pokutu.

Jiná varianta než s SPD a Motoristy není. Havlíček o skládání vlády i Turkovi

O Turkovi se mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Deník N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana Motoristé sobě na Deník N podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.

