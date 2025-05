Komunisté mi nesedí, ale Konečná mluví rozumněji než lidé z ODS, říká Turek

S vaší kandidaturou se tak nějak počítalo. Proč jste se ale rozhodl tak pozdě? Měl jste strach, že přijdete o post europoslance s velkým platem?

Ne, ne. Dělal jsem svoji práci tak zodpovědně, že jsem neměl čas si to rozmyslet. Post europoslance je určitě příjemnější, nikdo totiž neví, co děláte, co neděláte. Můžete pracovat na tisíc procent, jako se o to pokouším já, anebo tam nedělat nic. Média a občané to ocení prakticky stejně. Něco tam změnit, dát někam nějaký odstavec, aby ho Komise použila ve svém návrhu, vám trvá tři čtvrtě roku. Je to tam velmi nepružné, i když se tam politik má lépe.

Minule jsem udělal životní chybu a ve sněmovních volbách jsem jako správný íránský agent volil Petra Fialu na premiéra, za což se teď stydím.