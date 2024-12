Turek o volbách: Přemlouvají mě, ale moc se mi nechce. Když už, tak do vlády

Na kongresu vás Motoristé jmenovali jejich čestným prezidentem. Proč nejste i členem strany?

Já mám se svým programem opravdu mnoho práce v Bruselu a ve Štrasburku, takže by mi připadalo nezodpovědné stát se standardním členem. I ve volbách do Evropského parlamentu mě podporovalo více subjektů. Sám jsem ale asi největším podporovatelem Motoristů a myslím si, že to platí oboustranně. Ale jinak jsem velmi sólový hráč.

Motoristé se chystají na sněmovní volby v příštím roce. Jejich šéf Petr Macinka na kongresu řekl, že cílem je porazit ODS. Už víte, jaká bude vaše role v jejich kampani?

Přiznám se, že to nevím. Já jsem velmi lákán svým okolím a velkou částí svých voličů, kteří mě volili do Evropského parlamentu, že bych do těch parlamentních voleb jít měl. Upřímně řečeno, mně se moc nechce, protože jsem v europarlamentu teprve pár měsíců a někomu možná i pár let trvá, než se tam nějakým způsobem přizpůsobí tomu režimu. A celkově mi to přijde velmi brzy.

Takže to ještě necháváte otevřené? Nebo jak nad tím uvažujete?

U mě spíš převažuje to, že bych raději zůstal v Bruselu. Ale nevylučuji žádnou možnost, protože opravdu mnoho lidí chce, abych se té domácí politiky také účastnil. Mně by se samozřejmě líbilo trochu od obojího, ale to není možné. Tedy v některých případech by to asi možné bylo, ale zatím jsem nad tím nepřemýšlel.

Na kongresu se poměrně otevřeně mluvilo i o tom, že by Motoristé chtěli za rok do vlády. Vládní angažmá by vás případně nelákalo?

Pokud bych šel do domácí politiky, tak bych určitě chtěl mít silnější vliv, hlavně třeba na Radě Evropské unie. To znamená, že by pro mě jedinou motivací bylo získat větší vliv, než mám jako europoslanec. Protože mým cílem je věci v politice měnit. A třeba oddalovat, jako v případě Green Dealu, který systematicky poškozuje náš průmysl, energetiku a další věci. Pokud bych měl možnost to ovlivnit více z nějaké pozice v domácí politice, tak bych možná o tom uvažoval. Ale určitě bych do toho nešel, abych se místo europoslance stal jen poslancem v opozici.

A jakou exekutivní roli byste si ve vládě dokázal představit? Napadá mě ministerstvo dopravy…

To je, myslím, velmi předčasné. A ministerstvo dopravy není můj obor, mě zajímá průmysl a teorie mezinárodních vztahů. Takže teoreticky zahraniční politika, ale to jsou fakt jen oblasti, které mě zajímají, neuvažuju nad tím podle toho, jaký post by se mi líbil.

Vy teď také dokončujete první půlrok v Bruselu a Štrasburku. Jak hodnotíte ty první měsíce?

Velmi intenzivně. Mám pocit, že jsem tam už pět let, ne jenom půl roku. Ono je to tam velmi intenzivní, ten kolektiv a všechno tam je opravdu jak z jiného světa. Jsem tam pravidelně od pondělí do pátku, takže mám pocit, že uběhl už mnohem delší čas. Už tam v podstatě jsem jako ryba ve vodě.

A jak to jde s bojem proti zákazu aut na spalovací motory a Green Dealu? Neprozřel jste už, že tam s tím sám moc nezmůžete?

Naopak. Založili jsme frakci Patriots for Europe, máme spřízněnou vládu v Itálii i jinde. Celkově máme velký vliv na Radu, protože v Patriotech máme jedny z nejvlivnějších politiků Evropy. Máme iniciativu, kterou jsem dokončil minulý týden, která se týká fleetových emisí. Také jsem obsadil pozice ve třech nejvýznamnějších výborech, v nichž v jednom se podařilo o jeden hlas dokonce posunout dopadové studie při výrobě baterií. Takže v žádném případě si nemyslím, že by tam jeden europoslanec nic nezmohl.

Jak vlastně vycházíte s kolegy europoslanci? Během kampaně jste do sebe zrovna s Danuší Nerudovou neustále stříleli…

Já mám se všemi korektní profesionální vztahy. Když je nějaká iniciativa, kterou je potřeba podpořit, tak to beru tak, že je to prostě člověk z Česka, a snažím se vždy upřednostnit národní zájmy před nějakým osobním přístupem.