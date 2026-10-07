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Turek považuje omluvu Hnutí Duha za vyřízenou. Organizace žádá její nápravu

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  17:50
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Poslanec za Motoristy Filip Turek sdělil, že ve videu na facebooku zrekapituloval slova uložená soudem. Vzkázal to Hnutí Duha, které jeho úterní omluvu nemá za dostatečnou. Turek věc považuje za vyřízenou, sdělil ve středu.

Podle organizace však poslanec povinnost uloženou soudem nesplnil, jelikož ve svém příspěvku přidal na její adresu řadu dalších vyjádření, a nadále proto očekává řádné zveřejnění omluvy, které bude v souladu s verdiktem. Pokud se tak nestane, hodlá Hnutí Duha podniknout další právní kroky.

Turek zveřejnil omluvu Hnutí Duha za výrok o parazitech. A přidal další vyjádření

Turek na základě rozhodnutí pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky, další součástí verdiktu bylo její zveřejnění na sociální síti, kde ji má ponechat po dobu nejméně sedmi dnů. K omluvě přidal Turek další vyjádření na adresu ekologické organizace.

„Ve videu na facebooku přesně rekapituluji slova, která uložil rozsudkem soud. Svou povinnost jsem tedy splnil přesně stanoveným způsobem. Forma videa naopak poskytla mé omluvě dodatečný dosah. Považuji to za vyřízené,“ napsal Turek.

Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů v dubnu uvedl na facebooku, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.

Turek se omluvil Hnutí Duha za výrok o parazitech. Satisfakce, reagoval spolek

Turek se sice na facebooku za zmíněné výroky Hnutí Duha omluvil, přidal ale několik dalších komentářů. Organizaci například vzkázal, že Motoristé z ministerstva životního prostředí, které mají v gesci, vyházeli „všechny její kámoše“.

„Váš bývalý zaměstnanec Martin Sedlák a Martin Ander je pryč. I Petr Holub, který pro vás pracoval, je pryč. I klimatický aktivista Abel je pryč. Pryč je dokonce i ten protijaderný aktivista Sequens, kterého si Holub najal za poradce. Musí to být těžké, již nadále nepsat zákony a neřídit toky peněz,“ uvedl Turek.

Poslanec také v příspěvku sdělil, že vláda Hnutí Duha škrtla 700 milionů korun na environmentální vzdělávání a dotace, a vyčetl jí, že chtěla „zaplavit Česko větrnými elektrárnami“.

„Vystoupení Filipa Turka nás pobavilo, zejména v pasáži, kde hrozí zastavením neexistujících obřích dotací. Jeho příspěvek na facebooku se však rozhodně nedá považovat za řádné splnění uložené povinnosti a nadále očekáváme zveřejnění omluvy v souladu s verdiktem soudu. Pokud pan Turek svou povinnost následně nesplní, budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání dalšími právními kroky,“ reagovalo v úterý Hnutí Duha.

Turek prohrál soud s Hnutím Duha, musí se omluvit za výrok o „parazitech“

Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.

Zatímco Turek se k věci nevyjádřil ve stanovené lhůtě a soud tak v jeho případě rozhodl bez nařízení jednání rozsudkem pro uznání, Macinka se k žalobě vyjádřil včas. „V dalším průběhu řízení lze předpokládat nařízení jednání, jehož termín dosud nebyl stanoven,“ sdělila v pondělí mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová.

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