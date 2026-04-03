Nedostanete ani korunu, dáme na to pozor, vyjel Turek proti hnutí Duha

Spor mezi Turkem a organizací vypukl ve středu, kdy hnutí Duha zveřejnilo video na Facebooku. „Motoristé nám právě teď ničí přírodu. Apríl? Ne. V ochraně české přírody probíhají extrémní čistky. Seškrtávají se nejenom peníze, ale i lidé. Motoristy nějaká příroda vůbec nezajímá. Chtějí jen uvolnit cestu byznysu svých sponzorů,“ uvedlo hnutí.
Turek na to reagoval: „Tak a už nedostanete ani korunu a tohle není apríl.“
Ekologičtí aktivisté se ohradili. „Mezi našimi dárci vás nevidím, takže to nebude žádná změna. Hnutí Duha totiž na rozdíl od Vás nefinancuje stát, ale především jednotliví dárci a dárkyně, kterým záleží na přírodě a životním prostředí,“ uvedl zástupce hnutí v reakci na Turkův komentář.
|
Může Turek hlasovat jako ministr? Červený se ohání právním posudkem, EU je proti
Turek na to ale odpověděl, že hnutí je na seznamu žadatelů jednoho z fondů, který spadá pod ministerstvo životního prostředí. „Dokonce tam máte hezké bodování. Nebojte, dáme pozor, aby zůstalo tedy u těch jednotlivých dárců a dárkyň,“ uvedl.
Filip Turek se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. Napsal to v pátek večer ČTK s tím, že ze svých pozic má na dotace poměrně zásadní vliv a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Mluvčí resortu Veronika Krejčí rovněž sdělila serveru iRozhlas, že organizace s žádostí uspěla a peníze jí už byly přiděleny.
„Projekty schválené v minulosti se nechávají doběhnout, stávající projekt Duhy se týká tuším divokých šelem, tam problém nevidím. Na příští období mají ovšem aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal Turek ČTK.
Že se stal Turek místopředsedou Rady fondu, potvrdil na síti X exministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Statut fondu byl 6. února změněn účelově a funkce místopředsedy nově vytvořena jako funkce, kterou obsazuje předseda, napsal Hladík.
SFŽP je státní institucí resortu životního prostředí, zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Turek patří podle webu fondu mezi členy Rady fondu, která doporučuje ministrovi, jak používat peníze fondu. Skládá se z dvacítky stálých členů, jsou mezi nimi zákonodárci a ekologičtí experti a zástupci státní správy a samosprávy.
„Rada projednává zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučuje ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty,“ uvádí web SFŽP. „Na první zasedání včera (ve čtvrtek) Filip Turek nepřišel. O tom, že je místopředseda, nás informovala předsedkyně (poslankyně ANO) Berenika Peštová,“ napsal na síti X Hladík.
Předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka řekl v pátek ČTK, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci. Kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by Macinka značně zklamán. Uvedl, že nebude komentovat demonstrační inflaci. „Je to stále stejné, dokud ve volbách nezvítězí strana Zelených, případně jiní neobolševici, jde se na barikády,“ konstatoval.
Turka za jeho komentáře kritizují opoziční politici. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) zneužil informace, na které nemá právo. „Parametry dotačních výzev jsou plně v kompetenci ministra. Jakmile se ale výzva zveřejní, pak musí řízení běžet nezávisle, transparentně a bez politických zásahů,“ uvedl na sociální síti X.
Hladík dodal, že požádal předsedkyni mandátového a imunitního výboru Helenu Válkovou (ANO) o prošetření záležitosti. O to samé požádal podle svých slov také premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „Tohle nenechám zamést pod koberec,“ řekl.
|
NBÚ zkoumá Turkovy výroky. Promluvil o důvěrných informacích, které neměl znát
Ostrými slovy nešetřil poslanec Matěj Hlavatý (STAN). „Nakonec ty komoušské normalizační manýry používá ten největší a nejnadutější bojovník proti nim,“ uvedl. „Nebojte, ono na vás dojde. A je mi fakt úplně jedno, jestli si o to žádá Duha nebo Klub motoristů. Pokud splní podmínky vypsané dotace a vše doloží, tak do toho nemá žádná nulka zasahovat,“ dodal.
„Nechápe, že respekt automaticky nepřichází s mocí, ani s funkcí,“ reagovala europoslankyně za STAN Danuše Nerudová, která Turka označila za „slabocha bez respektu“.
Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) přirovnal Turkovu rétoriku k narativu doby komunismu. „Pan zmocněnec chce zatím jen dohlédnout na to, aby ten, kdo žádá o státní peníze, i když v objektivním hodnocení uspěje, nedostal nic. Zdá se, že máme opět u moci lidi, kteří si pletou právo spravovat stát s tím, že ho – a jeho bohatství – vlastní,“ uvedl.