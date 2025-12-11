Pavel: Že Turkův mobil koloval v hospodě? Nevěřím tomu, výroky mám za autentické

  21:55
Prezident Petr Pavel příliš nevěří slovům kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka o půjčování mobilu kamarádům v hospodě. Většinu jeho výroků na sociálních sítích tak považuje za autentické. Prezident to řekl ve čtvrtek při debatě s občany v České Lípě. Zopakoval, že s Turkem je připravený se setkat.
Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025)

Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025)
Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě firmy KV Final v Ralsku (11. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě v Ralsku (11. prosince 2025)
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá.

„Já se přiznám, že tomu příběhu o půjčování mobilu neznámými kamarády v hospodě moc nevěřím, takže většinu těch výroků považuji za autentické, a tak si myslím, že jsou naprosto neslučitelné s přístupem a chováním ministra vlády demokratické země,“ řekl v diskusi prezident.

Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Pavel už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Při debatě také uvedl, že kontroverzní výroky nejsou jedinou výhradou, kterou vůči němu má. Zmínil i přístup k právu.

„K pravidlům, která se týkají (jeho) podnikání, která se týkají placení daní z příjmů, která se týkají staveb a povinnosti mít příslušná povolení. A to nehovořím o rychlosti na dálnicích a jiných věcech,“ dodal Pavel.

Kontroverze vzbudila také informace, podle nichž před osmi lety Turek vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice za to, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.

Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) po svém úterním jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů.

Turek mezi nimi chyběl ze zdravotních důvodů, pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Pavel jmenuje Babišovu vládu v navrhovaném složení v pondělí.

Pavel je ale nadále připravený se i poté s Turkem setkat. „Jestli k tomu dojde nebo ne, je na Filipu Turkovi. V okamžiku, kdy se uzdraví a o schůzku požádá, tak já ji určitě neodmítnu,“ řekl prezident.

Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce

Turek měl ke konzultacím s Pavlem dorazit už toto pondělí jako poslední z kandidátů na ministry. V neděli se ale omluvil, podle předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a bere silné léky na bolest.

Turek na sociálních sítích zveřejnil video, v němž uvedl, že věří, že prezident pochopí jeho indispozici. „Doufám, že dostanu ještě příležitost, a věřím, že to nebude brzdit vznik vlády,“ řekl Turek.

Zopakoval, že Pavlovi chtěl na schůzce také vysvětlit, co se kolem něj děje, což znovu označil za mediální kauzy, vysvětlit jak vznikají, kdo na nich pracoval a jak dopadly a také to, jaká je „realita a pravda podložitelná normálními fakty a čísly“.

