Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek. Jako ve školce, řekla Černochová

„Je to o vztazích premiéra s prezidentem,“ zmínil. Na jeho slova reagovala Jana Černochová, podle které se Motoristé chovají „jako ve školce“.
„Řekněte jednu jedinou věc, kterou jste prosadil. Tváříte se jako ministr, ale jen si na něj hrajete. Žádný ministr životního prostředí nejste,“ řekla Turkovi bývalá ministryně obrany Černochová z ODS v nedělní debatě na CNN Prima News.
K tomu dodala, že Turkova role vládního zmocněnce představuje zátěž pro daňové poplatníky. „Dělám všechno proto, abych životy českých občanů zlevňoval. Netoužil jsem po tom být ministrem, je ale možné, že se vztahy pana premiéra s panem prezidentem zlepší,“ reagoval na exministryni Turek, přičemž konstatoval, že nejmenování ministrem životního prostředí nadále považuje za neúspěch.
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Vedle toho ale čestný prezident Motoristů připustil, že by se ještě do konce mandátu vlády mohl ministrem stát. „Uvidíme, jestli se zlepší vztahy pana premiéra a pana prezidenta,“ podotkl.
„Slíbili jste, jak pohlídáte Babiše, ale místo toho se chováte jako malí kluci v mateřské školce. Spor, který vedete s prezidentem, je velká ostuda,“ sdělila v debatě Černochová.
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Současná poslankyně za ODS tím narážela na poslední summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Tohoto setkání se po vleklém sporu s vládou zúčastnil také český prezident Petr Pavel, který na summit zamířil na základě předběžného opatření, jež vydal Ústavní soud.
Pavel na summit odletěl asi o hodinu později vládním speciálem. Česká hlava státu se zúčastnila neformální večeře lídrů, kam ho pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
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„Nikdo ten spor nechce rozdmýchávat, ale pan prezident nejmenuje premiérovi ministry. Jen úplný negramot by neviděl, že Ústavní soud funguje čistě podle pana prezidenta,“ komentoval současné vztahy s Hradem Turek.
Turek se poté, co ho prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle příkazní smlouvy, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, má Turek jako hlavní náplň práce koordinovat meziresortní postup České republiky v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie.