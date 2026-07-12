Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek. Jako ve školce, řekla Černochová

Autor:
  12:02
Zleva: Filip Turek, Jana Černochová

Zleva: Filip Turek, Jana Černochová | foto: Koláž iDNES.cz

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)
Filip Turek a Tomio Okamura po jednání koaliční rady (10.července 2026)
Jana Černochová z ODS na ideové konferenci strany v Praze (13. ¨6. 2026)
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)
53 fotografií
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se stále domnívá, že by se mohl do konce současné vlády Andreje Babiše stát ministrem. Podle Turka se vztahy premiéra s prezidentem Petrem Pavlem totiž mohou začít zlepšovat po summitu NATO v Ankaře.

„Je to o vztazích premiéra s prezidentem,“ zmínil. Na jeho slova reagovala Jana Černochová, podle které se Motoristé chovají „jako ve školce“.

„Řekněte jednu jedinou věc, kterou jste prosadil. Tváříte se jako ministr, ale jen si na něj hrajete. Žádný ministr životního prostředí nejste,“ řekla Turkovi bývalá ministryně obrany Černochová z ODS v nedělní debatě na CNN Prima News.

K tomu dodala, že Turkova role vládního zmocněnce představuje zátěž pro daňové poplatníky. „Dělám všechno proto, abych životy českých občanů zlevňoval. Netoužil jsem po tom být ministrem, je ale možné, že se vztahy pana premiéra s panem prezidentem zlepší,“ reagoval na exministryni Turek, přičemž konstatoval, že nejmenování ministrem životního prostředí nadále považuje za neúspěch.

Pavel by se neměl chovat dětinsky. Turek exkluzivně o prezidentovi i své proměně

Vedle toho ale čestný prezident Motoristů připustil, že by se ještě do konce mandátu vlády mohl ministrem stát. „Uvidíme, jestli se zlepší vztahy pana premiéra a pana prezidenta,“ podotkl.

„Slíbili jste, jak pohlídáte Babiše, ale místo toho se chováte jako malí kluci v mateřské školce. Spor, který vedete s prezidentem, je velká ostuda,“ sdělila v debatě Černochová.

Ústavní soud podporuje Pavla, tvrdí Turek

Současná poslankyně za ODS tím narážela na poslední summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Tohoto setkání se po vleklém sporu s vládou zúčastnil také český prezident Petr Pavel, který na summit zamířil na základě předběžného opatření, jež vydal Ústavní soud.

Pavel na summit odletěl asi o hodinu později vládním speciálem. Česká hlava státu se zúčastnila neformální večeře lídrů, kam ho pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

„Nikdo ten spor nechce rozdmýchávat, ale pan prezident nejmenuje premiérovi ministry. Jen úplný negramot by neviděl, že Ústavní soud funguje čistě podle pana prezidenta,“ komentoval současné vztahy s Hradem Turek.

Turek se poté, co ho prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle příkazní smlouvy, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, má Turek jako hlavní náplň práce koordinovat meziresortní postup České republiky v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie.

Vstoupit do diskuse (101 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Jak by to udělal Trump? Populisty dalších zemí světa spojuje společný guru

Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí...

Těží z veřejné nespokojenosti a své skandály připisují dysfunkčnímu systému. Globalistické síly podle nich obměňují novou třídu bohatý elit, oni ale naopak myslí na dobro lidu. Populistů ve světě...

12. července 2026  12:25

Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na...

Česká republika vyslala do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů. Na žádost Evropského koordinačního centra odletěl v neděli ráno z letiště v Hoříně na Mělnicku vrtulník...

12. července 2026  12:16

Motorkář se po střetu s autem těžce zranil, letěl pro něho vrtulník

Motorkář utrpěl při střetu s osobním autem v Řepištích na Frýdecko-Místecku...

Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu v podvečer v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku. Při střetu osobního automobilu s motocyklem utrpěl třicetiletý motorkář těžká zranění.

12. července 2026  12:05

Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek. Jako ve školce, řekla Černochová

Zleva: Filip Turek, Jana Černochová

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se stále domnívá, že by se mohl do konce současné vlády Andreje Babiše stát ministrem. Podle Turka se vztahy premiéra s prezidentem Petrem Pavlem...

12. července 2026  12:02

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...

12. července 2026  8:30,  aktualizováno  11:37

Rubio? To je vlastně místodržící Venezuely, míní zdroje z americké diplomacie

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (17. dubna 2025)

Z amerického ministra zahraničí Marka Rubia se stal fakticky americký místodržící Venezuely. Jeho roli tak na základě rozhovorů s několika zdroji z diplomacie popisuje deník The New York Times (NYT)....

12. července 2026  10:44

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

11. července 2026  20:54,  aktualizováno  12. 7. 9:56

Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni

Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)

Nejméně dva lidé zemřeli po střelbě, ke které došlo v noci na neděli na pouličním festivalu v Torontu. Zranění jsou nejméně čtyři lidé, informují kanadská média. Střelba má podle zástupců města...

12. července 2026  9:49

V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě

Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11....

Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči...

12. července 2026  9:32

USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy

Sledujeme online
Velitelství amerických sil CENTCOM ohlásilo novou vlnu útoků proti Íránu. (12....

Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM, když oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu....

12. července 2026  5:54,  aktualizováno  8:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Írán uzavřel Hormuzský průliv, USA hlásí další útoky

Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...

Íránské revoluční gardy oznámily uzavření Hormuzského průlivu na neurčito po střelbě na loď plující nepovolenou trasou, na což podle agentur zareagovalo velitelství amerických sil v regionu ohlášením...

12. července 2026  1:29,  aktualizováno  7:29

Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem

Pasová fotografie Iana Curtise

Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho...

12. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.