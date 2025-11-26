Turek na životním prostředí? Výsměch a ubohost. Nominace do vlády budí kritiku

Koalice ANO, SPD a Motoristů předala prezidentovi jména možných budoucích ministrů. Filip Turek by měl zastávat pozici ministra pro životní prostředí, ačkoliv původně byl zmiňován jako kandidát na post ministra zahraničí. Zástupci ekologů však upozorňují, že žádný kandidát z řad Motoristů není přijatelný jako ministr životního prostředí. Nominace Turka se nelíbí ani prezidentovi a zástupcům opozice.
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé sobě). (17. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka, čestný prezident Motoristů sobě Filip...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé...
Koalice ANO, SPD a Motoristů na ministra navrhla poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Původním kandidátem byl předseda Motoristů Petr Macinka. Seznam kandidátů ministrů ve středu odpoledne předal předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi. Pokud by úřad vedl někdo z Motoristů, tak by to podle ekologů znamenalo hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody.

„To, že se ministrem životního prostředí má stát zástupce Motoristů znamená přímé ohrožení ochrany přírody v České republice. Ať už to bude Petr Macinka či Filip Turek, v tomto ohledu se nic nemění. Strana, která odmítá obnovitelné zdroje, chce rušit ekologické dotace a oslabovat pravidla chránící klima a krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu,“ řekl Jaroslav Bican z Greenpeace ČR.

Předchozí povolební spekulace hovořily o obsazení postu Macinkou. Proti tomu se vzedmula vlna kritiky z řad ekologů, studentů a vědců. Vznikla řada dopisů a tisíce lidí demonstrovalo v říjnu na Hradčanském náměstí.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka, čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný po jednání o složení vlády v Průhonicích (25. listopadu 2025)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě). (26. listopadu 2025)
Ekologové uvádí, že Motoristé dlouhodobě a cíleně zpochybňují autoritu mezinárodních vědeckých institucí, ignorují data o úbytku přírodní rozmanitosti, míry znečištění prostředí a vlivu člověka na změny klimatu.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh uvedla, že považuje obsazení postu ministra životního prostředí zástupcem Motoristů za krok, který je v rozporu s dlouhodobými potřebami a zájmy občanů České republiky.

Ani rošáda nepomohla. Prezident nechce Turka ve vládě, oznámil Babiš

Ekologové tvrdí, že pokud kterýkoli premiér navrhne představitele Motoristů na post ministra životního prostředí, a pokud prezident takového kandidáta jmenuje, stávají se spoluzodpovědnými za následné zhoršení kvality života lidí, až bude program Motoristů naplňován.

„Nominace Turka je výsměch“

Podle ředitele českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR Libora Grubhoffera je nominace Filipa Turka na ministra životního prostředí výsměch. Jde podle něj o ubohost. „Vlastně je jedno, jestli bude ministrem životního prostředí Turek nebo Macinka. Oba dva na této pozici jsou výsměchem budoucí Babišovy vlády nejen odborníkům, ale i nejširší veřejnosti,“ řekl Grubhoffer, jenž v minulosti mimo jiné zastával místo rektora Jihočeské univerzity.

Prezident kontra Motoristé. Je to závod o to, kdo zabrzdí jako první, říká politolog

Podle něj je naprosto nelogické, aby resort životního prostředí vedl zástupce strany Motoristů. „Jejich postoj k ochraně životního prostředí je pro mě zcela nepřijatelný. Tento krok mi připadá naprosto absurdní,“ uvedl Grubhoffer. Obává se mimo jiné toho, že nastanou například personální výměny na vedoucích pozicích v národních parcích, což může změnit i směřování daných institucí.

S Turkem nesouhlasí ani opozice a prezident

S jmenováním Turka nesouhlasí ani prezident Petr Pavel. „Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají,“ napsal Pražský hrad v tiskové zprávě ve středu odpoledne.

Pro prezidenta Pavla je Turek ve vládě nepřijatelný v jakékoli pozici. „Pan prezident nadále má problém s panem Turkem, a to tedy z právních důvodů,“ řekl Babiš.

Problémem je Turek i pro předsedu STAN Víta Rakušana. „Filip Turek je ostuda na jakémkoliv ministerském postu. Andrej Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost. Ví, že je to špatný kandidát, ale úplně odmítnout ho nedokáže,“ uvedl ve vyjádření pro novináře Rakušan.

Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

Macinka požádal prezidenta o schůzku. Nerozumí tomu, z jakých právních důvodů, by Turek neměl být ministrem. Hřib připomenul, že Piráti poslali prezidentovi analýzu s výčtem právních důvodů, proč by Turek ve vládě být neměl. „Samozřejmě tam nejde jenom o tu mezinárodní ostudu. Oni ministři zahraniční i ministři životního prostředí musí jezdit do zahraničí,“ řekl. „S nácky se v civilizovaném světě nikdo nebaví od roku 1945, takže takový ministr je nám prostě na nic. Takže, my to vidíme stejně jako pan prezident,“ doplnil Hřib.

