Turek má podepsanou příkazní smlouvu, zmocněnce dělá bez odměny, řekl Macinka

Filip Turek (Motoristé) má na ministerstvu životního prostředí jako zmocněnec od úterý podepsanou příkazní smlouvu. Funkci bude vykonávat bez odměny, placené budou jen nezbytné náklady. Serveru tn.cz to řekl šéf motoristů Petr Macinka, který je vedením ministerstva pověřený. Prezident Petr Pavel opakovaně odmítl Turka do funkce ministra jmenovat.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
Prezident Petr Pavel přijal Filipa Turka. (22. prosince 2025)
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Turek nově na ministerstvu vykonává funkci zmocněnce pro Green Deal. Smlouvu podle Macinky podepsal v úterý. „Filip Turek má v souvislosti se svou pozicí vládního zmocněnce pro politiku klimatu a Green Deal na Ministerstvu životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Toto řešení je plně v souladu s usnesením ústavního soudu č. j.: II. ÚS 1/2000, který označuje funkci zmocněnce jako funkci politickou, nikoli státně mocenskou,“ řekl Macinka tn.cz.

Turek jako zmocněnec neřídí přímo výkon práce zaměstnanců resortu a nepodílí se na správním rozhodování. Jeho pozice má politicko-koordinační charakter, vysvětlil Macinka.

Turek bude mít na ministerstvu pracovní smlouvu nebo dohodu. Nezákonné, tvrdí Jurečka

„Na základě uzavření příkazní smlouvy je výkon této činnosti sjednán bez finanční odměny. MŽP bude pouze proplácet nezbytné náklady pro výkon funkce, jako například cestovné,“ řekl Macinka. Vládní zmocněnec podle něho mimo jiné nemá stabilně přiděleného řidiče. Turek ale pro služební cesty bude moci využít služební vozidlo v obdobném režimu jako zaměstnanci ministerstva, sdělil Macinka.

Turkova smlouva s resortem, o jejímž uzavření vláda při jmenování zmocněnce rozhodla, se v minulém týdnu stala zdrojem diskusí. Představitelé opozice i právní experti upozorňovali, že by se poslanec svou prací na ministerstvu mohl dostat do rozporu se zákonem o střetu zájmů.

Turek vnímá post vládního zmocněnce jako politickou funkci, nikoli exekutivní

Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu.

Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování podle Pavla svědčí o tom, že v Turkově případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise, který již dříve zaslal premiéru Andreji Babišovi (ANO). Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci nadále trvají.

