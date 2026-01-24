Turek má podepsanou příkazní smlouvu, zmocněnce dělá bez odměny, řekl Macinka

Turek nově na ministerstvu vykonává funkci zmocněnce pro Green Deal. Smlouvu podle Macinky podepsal v úterý. „Filip Turek má v souvislosti se svou pozicí vládního zmocněnce pro politiku klimatu a Green Deal na Ministerstvu životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Toto řešení je plně v souladu s usnesením ústavního soudu č. j.: II. ÚS 1/2000, který označuje funkci zmocněnce jako funkci politickou, nikoli státně mocenskou,“ řekl Macinka tn.cz.
Turek jako zmocněnec neřídí přímo výkon práce zaměstnanců resortu a nepodílí se na správním rozhodování. Jeho pozice má politicko-koordinační charakter, vysvětlil Macinka.
Turek bude mít na ministerstvu pracovní smlouvu nebo dohodu. Nezákonné, tvrdí Jurečka
„Na základě uzavření příkazní smlouvy je výkon této činnosti sjednán bez finanční odměny. MŽP bude pouze proplácet nezbytné náklady pro výkon funkce, jako například cestovné,“ řekl Macinka. Vládní zmocněnec podle něho mimo jiné nemá stabilně přiděleného řidiče. Turek ale pro služební cesty bude moci využít služební vozidlo v obdobném režimu jako zaměstnanci ministerstva, sdělil Macinka.
Turkova smlouva s resortem, o jejímž uzavření vláda při jmenování zmocněnce rozhodla, se v minulém týdnu stala zdrojem diskusí. Představitelé opozice i právní experti upozorňovali, že by se poslanec svou prací na ministerstvu mohl dostat do rozporu se zákonem o střetu zájmů.
Turek vnímá post vládního zmocněnce jako politickou funkci, nikoli exekutivní
Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu.
Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování podle Pavla svědčí o tom, že v Turkově případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise, který již dříve zaslal premiéru Andreji Babišovi (ANO). Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci nadále trvají.
12. ledna 2026