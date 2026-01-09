Na vině je rozšiřování NATO. Útoky nejsou vyloženě genocidní, řekl Turek v Kyjevě

„Přestože útoky nemají vyloženě genocidní charakter a ty drony mají poměrně slabou výkonnost, tak umírají lidé,“ okomentoval Turek situaci před novináři v Kyjevě. Záznam zveřejnil reportér Aktuálně.cz. Dodal, že při noční cestě vlakem na Ukrajinu slyšel nadzvukovou raketu Orešnik, kterou Rusko na Ukrajinu odpálilo. Jde podle něj o varování a výzvu ze strany Ruska.
„Cítím, že je velká tragédie, že někde umírají lidé a někdo posílá rakety a drony na obyvatelstvo, a že poslední roky existuje takto silný válečný konflikt. To, že k tomu vedla ale špatná zahraniční politika, to je něco, na čem trvám,“ prohlásil Turek. Upřesnil, že ke konfliktu vedla politika zahraničních velmocí. „Jedním z argumentů je samozřejmě i nějaké rozšiřování NATO,“ řekl.
„To, že Ukrajina přijde o nějaké území, je něco, za co jsme byli nazýváni proruskými. Ukrajinci sami to samozřejmě přiznávají,“ dodal.
Turek okomentoval také muniční iniciativu. Premiér Andrej Babiš v úterý oznámil, že Česko ji rušit nebude. Přestane na ni ale přispívat, bude ji jen koordinovat. „Z mého pohledu by měli být spokojeni ti, kteří nechtěli posílat peníze na Ukrajinu,“ řekl Turek. Zároveň řekl, že považuje za zásadní navazovat vztahy s Ukrajinou i s ohledem na to, že v Česku žije několik stovek tisíc Ukrajinců.
„Turek je taková hyena“
Na Turkova slova reagoval například europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Vyjádření označil za hloupé. „Turek je taková hyena, že přímo v Kyjevě tvrdí, že za válku může NATO? Tak tím potvrdil, že je nejen nácek, ale hlavně proruský nácek a hlupák,“ napsal na sociální síti X.
„Petr Macinka včera říkal, že ,naprosto drtivá většina českých občanů, mimo pár nějakých naprostých pošuků, má velmi negativní vztah k Rusku’. Evidentně si jednoho z nich vzal s sebou na zahraniční cestu na Ukrajinu,“ uvedl bývalý premiér Petr Fiala (ODS).
„A přitom je tak jednoduché říct – mýlil jsem se. Člověk pak nevypadá jako úplný hlupák,“ reagovala europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).
Turek na Ukrajinu odjel spolu s ministrem zahraničních věcí a šéfem Motoristů Petrem Macinkou. Ten dostal na Ukrajinu pozvání od svého protějšku Andrije Sybihy. Sybiha ocenil odhodlanost přijet na Ukrajinu i přes ruské noční ostřelování Lvova a Kyjeva.