Motoristé mají plán, co dál s Turkem. Sám to nevyloučil, ulevilo by se i Babišovi

Ikonická postava. Pro Motoristy zůstává Filip Turek jejich hlavní tváří. Stranu by mohl vést i ve volbách na pražský magistrát. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
Poté, co začátkem února definitivně zhasla byť jen teoretická naděje, že by prezident jmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí, začali Motoristé řešit, co bude vlastně s jejich „ikonickou postavou“ dál. Byť oficiálně stále mluví o tom, že zůstává vládním zmocněncem pro Green Deal s vlastní „ministerskou kanceláří“, v praxi nemůže sám o ničem na resortu rozhodovat a ani nesmí dávat úředníkům žádné úkoly.

Část spolustraníků by Turka raději viděla v jiné roli.

Podle politologa Lukáše Valeše by tím Motoristé elegantně vyřešili stávající situaci po odmítnutí prezidentem Petrem Pavlem a zároveň otázku, co teď s Turkem dál.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

V litvínovské čtvrti Chudeřín si zájemci mohou koupit hrubou stavbu „řadovky“...

Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve...

13. února 2026

Energetiku jsme zničili, teď rozmlátíme železnici. Rusko chce Ukrajinu paralyzovat

Premium
Po útoku. Stanice v Lozové stále nese viditelné stopy ruského útoku.

„Byla noc a všichni spali,“ vzpomínala Teťana Tkačenková, vedoucí nádraží v Lozové v ukrajinské Charkovské oblasti, které je důležitou železniční křižovatkou. „Probudil mě obrovský výbuch, bydlím...

13. února 2026

Motoristé mají plán, co dál s Turkem. Sám to nevyloučil, ulevilo by se i Babišovi

Premium
Ikonická postava. Pro Motoristy zůstává Filip Turek jejich hlavní tváří. Stranu...

Poté, co začátkem února definitivně zhasla byť jen teoretická naděje, že by prezident jmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí, začali Motoristé řešit, co bude vlastně s jejich „ikonickou...

13. února 2026

Navzdory petici s 11 tisíci podpisy Praha pokračuje v instalaci LED osvětlení

Lampa od sochaře Krištofa Kintery.

Téměř tři hodiny se na pražském zastupitelstvu přeli zastánci oranžového světla s obhájci instalovaných nových bílé svítících LED lamp veřejného osvětlení. Zastupitelé následně odhlasovali, že...

12. února 2026  22:27

Skleníkové plyny neohrožují zdraví, popírá Trumpova vláda vědecké poznatky

Donald Trump na palubě Air Force One

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální...

12. února 2026  21:01,  aktualizováno  22:05

VIDEO: Tramvajová tatra se řítila Sarajevem a vykolejila. Dívce amputovali nohu

Jeden mrtvý a dva zranění po vykolejení tramvaje v Sarajevu

Tramvaj československé výroby typu K2YU ve čtvrtek vykolejila v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu. Dvoučlánkový vůz zrovna projížděl obloukem, když podle záběru na sociálních sítích...

12. února 2026  21:56

V Ondřejově u Prahy po výbuchu a následném požáru garáže zemřel muž

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár...

Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel...

12. února 2026  21:11

Trumpova diplomacie v Íránu: tisíce starlinků opozici a víra v dobrou dohodu

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu během...

Americký prezident Donald Trump si myslí, že vytváří podmínky pro uzavření dobré dohody s Íránem, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podotkl však, že sám má pochybnosti ohledně kvality...

12. února 2026  20:17

Soudí nás dřív, než padne obvinění. Ředitel promluvil o kauze sporných defibrilátorů

Premium
Ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík

Kriminalisté prověřují, zda lékaři Fakultní nemocnice Olomouc neimplantovali některým pacientům, zejména těm, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie, defibrilátory ICD, i když je nepotřebovali....

12. února 2026  20:06

Koho kryjete? Kongres si „podal“ bojovnou Trumpovu ministryni kvůli Epsteinovi

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v...

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám rozhořčených zákonodárců o způsobu, jakým se její úřad vypořádal s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Odmítla se omluvit...

12. února 2026  19:32

Skončil summit o konkurenceschopnosti. Babiš řešil povolenky i spalovací motory

Premiér Andrej Babiš na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku...

Od našeho zpravodaje v Belgii Lídři EU se ve čtvrtek sešli na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem byla konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupoval, před...

12. února 2026,  aktualizováno  19:30

Nespravedlivé, odsoudil Pavel vyloučení ukrajinského skeletonisty z OH

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče z olympijského závodu po sporu o helmu považuje prezident Petr Pavel za nespravedlivou. Podle něj se nejednalo o politickou propagandu,...

12. února 2026  19:18

