„Je to nedovzdělaný hlupák.“ Česká diplomacie se chystá na ministra Turka

Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Adam Hájek
  19:00
Bude to Filip Turek, nebo Adam Vojtěch? Nebo dokonce Jan Zahradil? Zatímco vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš narychlo piluje složení vlády, v útrobách ministerstva zahraničních věcí roste nervozita. Především představa čestného předsedy Motoristů jako nového šéfa některé diplomaty znervózňuje.

Jedno je jisté. Pokud devětatřicetiletý milovník rychlých vozů s ostře řezanými rysy vstoupí ve svém perfektně padnoucím obleku do honosných prostor Černínského paláce, povozí se pater nosterem a prohlédne si nádvoří, kde kdysi našli bezvládné tělo Jana Masaryka, ze všech koutů se ponese těžko postřehnutelný šepot: Nejsi vítán.

Nejde jen o obměnu náměstků a dalších pozic ve vedení ministerstva, ta je po volbách normální a přichází s každou změnou garnitury. A nejde tak ani o tradiční nedůvěru, se kterou se poněkud elitářské prostředí diplomacie dívá na každého nového šéfa - obzvlášť, pokud nepatří mezi dříve narozené a nemá s diplomacií hlubší zkušenosti.

„My to rádobyvtipné hajlování možná bereme jako mladickou nerozvážnost, ale třeba Němci jsou na projevy nacismu velmi citliví. Máme signály, že se na to vyptávají.“

zdroj z české diplomacie

9. října 2025  1:19,  aktualizováno  19:01

