Všechno díky Trumpovi. Turek ho chválil za jednání o příměří i za koalici ochotných

„Myslím si, že Rusko je nuceno nátlakem Donalda Trumpa změnit pozice. Rusko teď bude dělat, že je iniciátorem. Stejně jako Ukrajinci mají svoji hrdost a nebudou dělat něco, jen protože jim to někdo diktuje,“ odpověděl Turek na otázku, zda Rusko chce příměří.

I koalice ochotných podle něj může fungovat hlavně díky podpoře Donalda Trumpa. Dodal, že důležité je, aby lidé přestali ve válce umírat „Prodlužování konfliktu je proruský postoj,“ řekl s tím, že je třeba myslet i na to, že Rusko disponuje jadernými zbraněmi.

Podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského jde o strašení jadernou válkou s tím, že jde o typickou linku ruské propagandy. „Rusko nemá objektivní důvod použít jaderné zbraně proti Ukrajině. Rusko to ví a NATO je navíc na takové situace připraveno,“ řekl.

Turek uvedl, že Rusko je stejně jako USA nevyzpytatelné, což je podle něj velká výhoda pro vyjednávání. Kritizoval také Lipavského za to, že když v minulosti Turek řekl, že chce příměří, a Ukrajina proto bude muset odevzdat Rusku nějaká území, tak ho ministr označil za proruského.

„Myslím si, že je zjevné, jak jednání dopadne. Na polovinu lidí v této republice bylo pliváno a uráženo, že jsou proruští, protože chtějí příměří,“ řekl Turek a znovu vyzdvihl podíl Donalda Trumpa, který má podle něj významnou zásluhu na jednání. Lipavskému vyčetl, že je ministr Bruselu, nikoli český ministr zahraničí.

„Nevím, kam to směřuje. To, jak jste mě teď nanálepkoval, tak toho si nejsem vědom. Pokud to ale znamená, že je pro mě zásadní bezpečí a prosperita, klidně tu nálepku ponesu. Pokud jsou to hodnoty jako svoboda a demokracie, tak to přijímám,“ reagoval.

Sankce proti Rusku nefungují, říká Turek

Filip Turek také odmítl, že by Rusko pociťovalo následky sankcí, které na zemi uvalila EU, a že by to bylo jedním z důvodů, proč Moskva přichází s jednáním o příměří. „Sankce jsou směšné, nic nefunguje, jen nátlak Donalda Trumpa,“ řekl. Případné odevzdávání ukrajinského území Rusku podle něj není správné. „Nic jiného se s tím ale nedá dělat,“ uvedl s tím, že jeho tvrzení nejsou propaganda, ale realita.

Podle Lipavského je příliš brzy na hodnocení jednání o příměří, jelikož nejsou známé žádné podrobnosti. „Příměří zatím nemá podmínky. Nikdo neví, jakým způsobem bude řešena otázka území, ale o tom si rozhodně musí říct Ukrajina,“ řekl ministr.

„Velmoci s tím ale musí souhlasit,“ reagoval Turek.

Podle Lipavského jsou navíc sankce uvalené na Rusko funkční. „Sankce fungují, Rusko nemá zdroje díky tomu, že se utlumily dodávky plynu a ropy, proto i samo Rusko mluví o zrušení sankcí,“ reagoval na Turkovo tvrzení.

Turek Lipavskému vyčetl, že mluví o energetické nezávislosti na Rusku, i přestože v minulosti přistálo v Brně letadlo z Ruska s jadernými tyčemi. Dodal, že lidé z Moravy si jezdí kupovat lacinější pohonné hmoty, takže v Česku je ropa z Ruska.

„Neřekl jsem, že zde nejsou ruské energie, ale že jsme se zbavili závislosti, takže už nás Rus nemůže držet pod krkem. Neříkám, že tu je nula. Důležité bylo, abychom nebyly Ruskem vydíratelní,“ vysvětloval Lipavský.

Turek také komentoval přístup Slovenska k Rusku a cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy. „Já osobně bych tam nejel, ale je to jeho rozhodnutí a na Slovensku k tomu má určitou podporu. Slováci se o svojí energetiku starají a mají jiný pohled na ten konflikt.“

„Eskalační“ výrok Petra Pavla

Oba politici také okomentovali výrok prezidenta Petra Pavla. Ten ve čtvrtek během 80. výročí osvobození připodobnil Rusko k nacistickému Německu.

„Myslím si, že prezident Pavel neřekl nic, co by vybočovalo z toho, na čem se tady v Česku shodneme,“ řekl Lipavský a připomněl chování Rusů na Ukrajině.

S tím europoslanec Turek nesouhlasil. „Nesouhlasím s historickými přirovnáními, protože jsou téměř vždy nepřesná,“ komentoval s tím, že prezident má ale na takové výroky právo. Přesto ho následně označil za eskalační.

„Po několika letech se připravuje příměří a to díky Donaldu Trumpovi. Nepovažuji to úplně za smysluplné se k těmto věcem vyjadřovat. Tato vyjádření v momentě, kdy jednají mocnosti o míru, může vést k eskalaci,“ uvedl. Podle Lipavského prezidentům výrok není eskalační.