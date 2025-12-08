Turek podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy v dopise adresovaném prezidentovi Petru Pavlovi píše, že považuje za důležité „aby rozhodování směřující k jmenování vlády nebylo mým aktuálním stavem nijak zdržováno či ochuzeno o věcný obsah.“
„Indispozice Filipa Turka není překážkou na cestě ke jmenování vlády České republiky,“ sdělil mluvčí na dotaz iDNES.cz. „Nemáme informace o tom, kdy bude Filip Turek zdravotně připraven na schůzku, abychom mohli cokoli plánovat,“ dodal.
Snad to prezident pochopí a dá mi ještě příležitost, vzkázal Turek z nemocnice
Prezident jmenuje šéfa ANO Andreje Babiše premiérem v úterý dopoledne. V řádu dní by pak měl jmenovat i zbývající ministry. Není tak jasné, zda se do té doby Turkův stav zlepší a avizovaná schůzka s prezidentem se uskuteční. Pokud by se tak nestalo, je možné, že Pavel místo něj zatím dočasně pověří řízením resortu životního prostředí někoho jiného.
Turek má problémy s páteří a v pondělí se ozval svým příznivcům z nemocničního lůžka.
„Bohužel dnes nedorazím na Pražský hrad, mám vyhřezlou ploténku. A to poměrně drsně, včera jsem absolvoval magnetickou rezonanci, protože jsem před pár dny prakticky přestal chodit, což se mi už párkrát v životě stalo. Vždycky jsem to rozchodil a rozchodím to znovu,“ vzkázal Turek ve videu na svých sociálních sítích.
Doufá, že to prezident pochopí a dá mu ještě příležitost ke schůzce. „Dnes bohužel nemohu vysvětlit panu prezidentovi, co se kolem mě děje a ty mediální kauzy, které nejsou právními důvody. Chtěl jsem vysvětlit, jak vznikají, kdo na nich pracoval a jak dopadly,“ řekl.
Turek leží v nemocnici a bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis
Schůzka s prezidentem měla být klíčová. Turek je kvůli svým kontroverzím nejvíce sledovaným kandidátem. Pavel ho jmenovat ministrem nechce. Minulý týden hlava státu označila za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
Turka odmítá přes polovinu Čechů
Podle průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas nechce Turka ministrem životních prostředí 52 procent lidí, ve vládě ho chce 30 procent a zhruba 17 procent odpovědělo, že neví.
Poslanec Motoristů čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.