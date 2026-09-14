Turek prohrál soud s Hnutím Duha, musí se omluvit za výrok o „parazitech“

Omluvu musí poslanec zveřejnit na svých sociálních sítích, jeho právní zástupce však již v červnu uvedl, že se jeho klient omlouvat nebude.
Ve svých příspěvcích na facebookovém profilu Turek řekl, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. Tento výrok doplnil označením některých osob výrazem „paraziti“, které je podle něho potřeba „deratizovat“.
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Hnutí Duha žaluje Macinku a Turka kvůli jejich výrokům. Prohraje, reaguje ministr
„Veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany. Cílem naší žaloby je proto jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí,“ uvedla tehdy ředitelka Hnutí Duha Zuzana Lenhartová.
Hnutí podalo žalobu také na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě), který zase organizaci přirovnal k teroristům.